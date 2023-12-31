2000 جنيه .. بشرى مُرتقبة في المعاشات | اعرف الموعد

تسعى الدولة المصرية إلى بذل جهود حثيثة فى ملف المعاشات خاصة مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني منذ بداية يناير 2024.



حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارًا من الأسبوع الجاري أول شهر يناير 2024، تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

ومن المقرر أن يتم تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1 /1 /2024 ولذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 /1 /2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا..

زيادة المعاشات في يناير 2024



من جانبه أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، زيادة الحد الأدنى للمعاشات للأشخاص المؤمن عليهم، ومن تنتهي خدمته في 1 /1 /2024، اعتبارًا من يناير 2024، ليصبح 1300 جنيه في حين يرتفع الحد الأقصى للمعاشات ليبلغ 10080جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا.

آجر الاشتراك التأميني



وتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من أول يناير 2023 كما يلي :-

- 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه

- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه

زيادة الاشتراك التأميني



ووفق القانون يتم تطبيق زيادة الاشتراك التأميني الذي يؤديه الموظفون بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد.



وينتظر أصحاب المعاشات زيادة الحد الأدني للاشتراك التأميني فى شهر يناير المقبل، بالتزامن مع تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني المقرّرة سنويًا.

ووفق قانون المعاشات تتم زيادة الاشتراك التأميني 15% وذلك بشكل سنوي، ولمدة 7 سنوات أي حتي عام 2027، وعليه تزداد الاشتراكات التأمينية في شهر يناير من كل عام.

الهدف من زيادة الاشتراك التأميني

ويهدف قرار زيادة الاشتراك التأميني لتنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش .



كيفية صرف المعاشات

ويصرف المعاشات من خلال مايلي :-

- ويتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري

- ويمكن أيضا عبر فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة

- كما يمكن صرف المعاش عن طريق بنوك القرى والبنوك التجارية

- يمكن صرف المعاش عبر منافذ شركة فوري





- كما يمكن صرف المعاش عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM

- ويمكن صرف المعاش عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة