تصل لـ 1386 جنيها.. احسب قيمة الاشتراك التأميني 2024 بالقطاعين الحكومي والخاص

مع الإعلان رسميا عن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2024 والحد الأقصى للاشتراك التأميني، يرغب عدد كبير من الموظفين في معرفة القيمة الفعلية التي سيدفعونها أو سيتم استقطاعها من المرتب، لتسديد نسب الاشتراك المقررة عليهم وفقًا للقانون، والتي يستفيد منها الموظف فيما بعد، عند خروجه على المعاش والتقاعد، من خلال الحصول على معاش.

ويأتي ارتفاع نسبة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2024، وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبموجب ما نظمته اللائحة التنفيذية للقانون، التي ألزمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، برفع نسبة الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، كل عام وبنسبة محددة لمدة 7 سنوات من تاريخ إصدار القانون والعمل به، ثم بعد ذلك تحدد الهيئة نسبة الزيادة في الاشتراك التأميني.

قيمة الاشتراك التأميني بعد الزيادة

وتم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2024 ليصبح 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم زيادة الحد الأقصى للاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

وقال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بأن السبب وراء زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، هدفه تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

حساب قيمة الاشتراك التأميني للموظفين

وفي التقرير التالي، نستعرض قيمة الاشتراك التأميني 2024، الذي يقوم الموظفون بسدادهم من مرتباتهم، وهي تطبق على القطاع العام والخاص، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وبعد زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وكذلك الحد الأقصى له، يتم استقطاع قيمة من مرتب الموظف لصالح التأمينات الاجتماعية، والتي يستفيد منها الموظف فيما بعد.

نسبة موحدة على جميع الموظفين

وحول نسبة الاشتراك التأميني 2024، المقرر تسديدها من قبل الموظف، بداية م العام الجديد يناير 2024، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نص على أن نسبة الاشتراك موحدة على جميع الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع العام.

وتكون النسبة الموحدة التي يتم استقطاعها من مرتبات الموظفين أو يقوموا بدفعها، 11 % من إجمالي الاشتراك التأميني.

الحد الدنى لأجر الاشتراك التأميني

وإذا كان الحد الأدنى للأجر الاشتراك التأميني 2024 الذي سيؤمن عليه الموظف هو 2000 جنيها بداية من شهر يناير 2024، فإن نسبة الاشتراك التأميني التي يسدهها الموظف 11 % .

بمعنى أن قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني البالغ 2000 جنيه، سوف يسدد منها الموظف تأمينات شهرية بقيمة220 جنيها.

الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني

وبالنسبة للحد القصى لأجر الاشتراك التأميني، فهي نفس النسبة، وتكون 11% أيضا، يسددها الموظفون شهريًا من مرتباتهم.

ويبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير 2024 ما قيمته 12600 جنيها، وهذا يعني أن الموظف يسدد حد أقصى لأجر الاشتراك التأميني بقيمة 1386 جنيها.

نسبة صاحب العمل من الاشتراك التأميني

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حدد نسبة صاحب العمل والقطاع الحكومي والقطاع العام، من الاشتراك التأميني المسدد عن الموظفين شهريًا.

اقرأ المزيد:

بشاير العام الجديد.. احسب معاشك بعد الزيادة الرسمية في يناير 2024

هام لزيادة المعاشات|رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتباراً من يناير 2024

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يسدد صاحب العمل اشتراكًا عن الموظف شهريا بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك للعاملين في الحكومة ، أما في القطاع الهام فتزيد النسبة، حيث تكون 18.25%، ويكون القطاع الخاص النسبة الأكبر حيث يسدد عن العامل 18.75%.

موعد زيادة الاشتراك التأميني

ويزداد الاشتراك التأميني بالحد الأدنى والأقصى في شهر يناير من كل عام، ويحدد القانون ولائحته التنفيذية نسبة الزيادة، والتي تقدر سنويًا بـ 15%.

لكن تلك النسبة المقدرة بـ 15% تستمر حتى سنة 2027، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن تكون الزيادة 15% لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبعد انتهاء الـ 7 سنوات، تحدد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نسبة الزيادة المقررة سنويًا.

ويعرف الاشتراك التأميني على أنه اشتراك يسدد الموظف جزءا منه وصاحب العمل الجزء الأخر، ويتم زيادته كل عام.