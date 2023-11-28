حد الاشتراك التأميني يرتفع إلى 10 آلاف و900 جنيه.. ما هي الفوائد؟

تقدم وزارة التضامن تقدم عددا من برامج الحماية الاجتماعية، والرئيس السيسي وجه في العام السابق بزيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بنحو مليون أسرة، ليكون إجمالي المستفيدين إلى 5 ملايين و300 ألف أسرة بواقع 22 مليون مواطن، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تمر بمرحلة ليست سهلة على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي.

وتابعت الدكتورة نيفين القباج، في تصريحات تلفزيونية، أن معظم هذه الأسر من النساء وتمثل فيها قوة كبيرة تصل إلى أكثر من 70%، لافتة إلى أن الزيادة ليست فقط في العدد، لكن قيمة الدعم ارتفعت بنسبة 40% عن المبلغ الأصلي، كما زادت الموازنة من 19 مليار جنيه إلى 36 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

كل من يحصل على الدعم النقدي له الحق في مجانية التعليم بالكامل

وأكدت الدكتورة نيفين القباج أن كل من يحصل على الدعم النقدي له الحق في مجانية التعليم بالكامل، وله الحق في البطاقة التموينية وبطاقة دعم الخبز، بجانب عرض مشروعات تمكين اقتصادي له، حتى يُخفف حدة الفقر والاستثمار في الاقتصاد.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أن المعاشات مرت بأكثر من مرحلة من الزيادات، وتخطت الموازنة 340 مليار جنيه، وزاد الحد الأقصى للأجر التأميني إلى 10 آلاف و900 جنيه، والحد الأدنى إلى 1700 جنيه.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه فى 1/1/2014 ليصبح 1,700 جنيه في 1/1/2023 ، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1,590 جنيه ليصبح 10,900 جنيه عن ذات الفترة .

كما تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86,5 مليار جنيه في 30/6/2014 ليصبح 294,3 مليار جنيه في 30/6/2022 ، كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,7 مليون ليصبح 10,7 مليون عن ذات الفترة .

فيما بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10 % في 1/7/2014 لتصبح 15 % في 1/4/2023 ، كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه في لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.