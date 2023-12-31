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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي.. ماهر همام يكشف

علي معلول
علي معلول

كشف ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر متمسك ببقاء علي معلول مع الأهلي، ولا توجد نية لرحيله إلى أي ناد آخر، مشيرا إلى أن الأهلي متمسك ببقاء اللاعب لأطول فترة.

وكتب ماهر همام لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه علي فيسبوك: “كولر مُتمسك ببقاء علي معلول مع الأهلي لموسم آخر، ولا يمانع من تجديد تعاقده لمدة موسمين؛ إذا قررت الإداراة هذا”.

وأضاف “خلال أيام سيقوم النادي بتقديم عرض لـ معلول، مع وجود بند يُتيح له التجديد لموسم آخر أو الرحيل بعد الموسم الأول، إذا أراد ذلك”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوما، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتي الدوري، ودوري أبطال إفريقيا.

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