خليك في المضمون.. كيفية استخراج بطاقة ضريبية 2023

يرغب عدد كبير من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، في معرفه كيفية استخراج البطاقة الضريبية بشكل سريع وسهل، لكي يسمح لهم بتشغيل شركاتهم بشكل قانوني، يؤمن لهم العمل في بيئة مستقرة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة ضريبية 2023
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية
العقد الأصلي للشركة أو المنشأة التجارية للاطلاع
صورة من عقد الإيجار أو التمليك الخاص بالمحل التجاري
تقديم طلب لاستخراج بطاقة ضريبية إلى المأمورية المختصة بالمدينة السكنية
صورة حديثة من إيصال الكهرباء الخاصة بالمنشأة
كيفية استخراج بطاقة ضريبية 2023
وتوفر البطاقة الضريبية قانونية العمل بالإضافة الي السجل التجاري، ولكن يجب الحرص على التقديم بشكل سنوي الإقرار الضريبي وتحديث السجل التجاري بشكل مستمر لعدم اسقاط الشكل القانوني للشركة أو المصنع او العقار التجاري.
كيفية استخراج بطاقة ضريبية 2023
ويمكن معرفة موعد تقديم الإقرار الضريبي من خلال مصلحة الضرائب تجنباً للمساءلة القانونية، والحرص علي التجديد لأن بعض الأعمال التجارية تتطلب منك تقديم صورة من الإقرارات الضريبية والسجل التجاري بشكل حديث للتعامل مع أصحاب الاعمال، ويمكن إضافة أكثر من نشاط تجاري داخل البطاقة الضريبية، و لا يجوز استخراج أكثر من بطاقة ضريبية.
خطوات استخراج البطاقة الضريبية 2023
- -اختيار المكان المناسب لمزاولة النشاط التجاري و عمل عقد إيجار أو تمليك، ويكون مسجل بالشهر العقاري، أو بإثبات التاريخ عليه، بعد ذلك تقوم بالتوجه إلى مصلحة الضرائب التابع لها مقر عمل المشروع
- -تقوم بطلب الاستمارة الخاصة بالتقديم على البطاقة الضريبية من خلال مصلحة الضرائب (طلب مجاني بدون رسوم).
- -يقوم مندوب مصلحة الضرائب بتحديد موعد لمعاينة مقر المشروع خلال 24 إلى 48 ساعة من تاريخ تقديم الأوراق.
- -يقوم الموظف المختص بعمل معاينة لمقر المشروع، الغرض من المعاينة هو التأكد من وجود مقر إقامة المشروع
- -مطابقة البيانات المذكورة في استمارة التقديم على البطاقة الضريبية بالشكل الفعلي لمقر المشروع.
- بعد -الموافقة سوف تقوم مصلحة الضرائب بتسليمك رقم السجل الضريبي.
- -من الأفضل المبادرة باستخراج بالطاقة الضريبية وهذا يتيح يتيح الحصول على تخفيض من مصلحة الضرائب.