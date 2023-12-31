خليك في المضمون.. كيفية استخراج بطاقة ضريبية 2023

يرغب عدد كبير من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، في معرفه كيفية استخراج البطاقة الضريبية بشكل سريع وسهل، لكي يسمح لهم بتشغيل شركاتهم بشكل قانوني، يؤمن لهم العمل في بيئة مستقرة.



الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة ضريبية 2023

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

العقد الأصلي للشركة أو المنشأة التجارية للاطلاع

صورة من عقد الإيجار أو التمليك الخاص بالمحل التجاري

تقديم طلب لاستخراج بطاقة ضريبية إلى المأمورية المختصة بالمدينة السكنية

صورة حديثة من إيصال الكهرباء الخاصة بالمنشأة

خطوات استخراج البطاقة الضريبية

كيفية استخراج بطاقة ضريبية 2023

وتوفر البطاقة الضريبية قانونية العمل بالإضافة الي السجل التجاري، ولكن يجب الحرص على التقديم بشكل سنوي الإقرار الضريبي وتحديث السجل التجاري بشكل مستمر لعدم اسقاط الشكل القانوني للشركة أو المصنع او العقار التجاري.

كيفية استخراج بطاقة ضريبية 2023

ويمكن معرفة موعد تقديم الإقرار الضريبي من خلال مصلحة الضرائب تجنباً للمساءلة القانونية، والحرص علي التجديد لأن بعض الأعمال التجارية تتطلب منك تقديم صورة من الإقرارات الضريبية والسجل التجاري بشكل حديث للتعامل مع أصحاب الاعمال، ويمكن إضافة أكثر من نشاط تجاري داخل البطاقة الضريبية، و لا يجوز استخراج أكثر من بطاقة ضريبية.

خطوات استخراج البطاقة الضريبية

خطوات استخراج البطاقة الضريبية 2023