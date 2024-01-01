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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مفاجآت يناير 2024 .. 500 جنيه زيادة على رواتب موظفي القطاع الخاص

مرتبات الموظفين
مرتبات الموظفين

تعمل الدولة جاهدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تحسين أجور العاملين بالدولة بشكل عام و موظفو القطاع الخاص بشكل خاص وأيضا زيادة المعاشات في كل عام ، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وللارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، لمسايرة الأزمة الإقتصادية العالمية وما تسببت فيه من غلاء في المعيشة وارتفاع في الأسعار. 

 

زيادة مرتبات الموظفين 2024 .. يترقب موظفو القطاع الخاص مع بداية كل عام جديد  زيادة مرتباتهم ،ودائما ما  يبحثون بشكل مستمر عن تفاصيل الزيادة و موعد صرفها.

 

 3500 جنيه شهرياً

 

في سياق متصل، قال حسن شحاتة  وزير العمل ، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”.

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بشرة خير.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في 2024

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بدءا من اليوم .. زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص

وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره “المجلس”.

 

وجاء قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس القومي للأجور حيث، قرر أيضا استحداث لجنة جديدة، تنبثق عنه لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد المهارات القطاعية للعمل في مصر.

 

زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد :

 

وفقا لقانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية فإنه : 

 

- تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.

 

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

 

- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

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