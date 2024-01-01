مات بسكتة قلبية.. مصرع شخص في مشاجرة مع أشقائه بسبب الميراث بكفر شكر

شهدت قرية إسنيت التابعة لمركز ومدينة كفر شكر مشاجرة بين شقيقين سقط أحدهما جثة هامدة بسبب الخلاف علي الميراث، وتم نقل الجثة للمستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغاً بمصرع شخص إثر إصابته بسكته قلبية.



انتقل رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين بالفحص والتحريات مصرع شخص إثر إصابته بسكته قلبية بسبب مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه بالشوم وبالحجارة بين الاسرتين بسبب الخلاف علي الميراث.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان.