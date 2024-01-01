أبرزها مجمع الشوادر الجديد|محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا اجتماعا موسعا، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا، شملت"الشادر - السوق الحضاري - موقف نجع حمادي- تطوير كورنيش قنا "و الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وسامح البدراوى، وكيل وزارة الاسكان، والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس أشرف عبدالسلام، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، واحمد أبو المجد، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام التخطيط العمرانى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وشاذلى البرنس، نائب رئيس مركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.

و قال عمر عبدالباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه يجري إنشاء مجمع شوادر جديد بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، سوف يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلي عدد ٢ مبني إدارى، وكافتيريا.



وأشار عبدالباقى، إلي أنه من المقرر نقل الشادر القديم من وسط المدينة إلي مجمع الشوادر الجديد فور الانتهاء من تنفيذه، مشدداً على الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات، والالتزام بالجدول الزمني المقرر.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بأن محافظ قنا، بحث خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للسوق الحضاري الذي يجري تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، والذى يضم ١٣٢ محل، بالإضافة إلي كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات، بتكلفة مالية تصل إلي ٢٠ مليون جنيه.

وأوضح عبدالباقى، بأنه بمجرد الإنتهاء من تنفيذ السوق الحضارى، سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلي السوق الجديد، للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها، كما ناقش محافظ قنا، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير كورنيش النيل بقنا الذى يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل.

وفي ختام الاجتماع تمت مناقشة معدلات تنفيذ موقف نجع حمادى بمدينة قنا، والمعوقات التي تعترض انتظام العمل به.

و أوضح المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بأن الموقف يقع على مساحة ٧٥٠٠ م، بتكلفة مالية تصل إلي ٢٥ مليون جنيه ، وهو يعد مرحلة أولى من مشروع تطوير مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا بالكامل ، وسوف تشمل أعمال التطوير" مبني إداري من طابقين، احلال تندات ومظلات السيارات، ترميم السور الخارجى، محلات تجارية، وحدة خدمات للسيارات، تجديد واحلال دورات المياه، رصف الارضيات"، ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالى والحضارى للمدينة.



ولفت عبدالباقى، إلى أن محافظ قنا وجه بمتابعة أعمال تنفيذ تلك المشروعات بشكل دوري ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المنفذة حال تأخر معدلات التنفيذ.



