"بأيدينا نصنع زينا".. مبادرة تعليمية لإنتاج زي المدارس العسكرية محليا بقنا

أطلق التعليم الفنى بـ قنا ، اليوم الأحد، من مدرسة قوص الصناعية بنات مبادرة تنموية بعنوان " بأيدينا نصنع زينا"، والتى تستهدف تصنيع زى طلاب المدارس الفنية محلياً بأيدي طالبات التعليم الصناعى، الذى سيتم تصنيعه بورش ومعامل الملابس الجاهزة بمدرسة قوص الصناعية بنات.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، وكنانة فنجرى ابوجبل، وكيل الإدارة، الأحد، الدكتور نجم الدين محمود، مدير عام التعليم الفنى، والدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا.

وتفقد مديرو العموم، عدة مدارس للتعليم العام والتعليم الفنى برفقة المهندس ابوالحسن على سعيد مدير التعليم الفنى وعلى حزين مدير إدارة الخدمات ومحسب حساني نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة .

وشدد مدير عام التعليم العام على ضرورة الاستعداد الناجز لأعمال امتحانات نصف العام، بالإضافة إلى تكثيف اعلانات جداول امتحانات والتأكد على التلاميذ وأولياء أمورهم بمواعيد الامتحانات التى ستبدأ بعد غدا الثلاثاء بجميع المراحل.

واختتم مديرو العموم جولتهم بجولة تفقدية بورش مدرستى قوص التجارية بنات والصناعية بنات، وشدد الدكتور نجم على، ضرورة الاهتمام بغرفة تقييم الجدرات ومتابعة مستويات الطلاب باستمرار بما يخدم على إظهار المواهب سواء بالتعليم التجارى أو الصناعى.

وفى نهاية الجولة، قدم مدير عام التعليم العام، ومدير عام التعليم الفنى، الشكر لعبدالله القبانى مدير عام إدارة وفريق عمل المدارس التى تم زيارتها على الجهد المبذول لإعداد مدارسهم بالتزامن وبدء امتحانات نصف العام.