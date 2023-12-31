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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح قسمى الرعاية المركزة للأطفال والأشعة المقطعية بمستشفى فرشوط المركزى بقنا

افتتاح العناية المركزة
افتتاح العناية المركزة بفرشوط

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قسمى الرعاية المركزة للأطفال والأشعة المقطعية بمستشفى فرشوط المركزى، وبعدها تفقد سير العمل بقسم العناية المركزة للكبار.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والنائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، والدكتور ضياء الدين محمد محمود، مدير مستشفى فرشوط المركزي ولفيف من قيادات الصحة بقنا.

 

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واطمئن محافظ قنا ، على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوافر الامصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وتواجد الأطباء والتمريض بالأقسام الطبية المختلفة، كما استمع لعدد من المرضى والمترددين على المستشفى واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

و قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن قسم الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى فرشوط يحتوي علي ١٦ سريرا، وسوف تعمل الوحدة بنصف طاقتها كخطوة مبدئية وفقا لموافقة وزارة الصحة.

وأضاف عبد الباقى، أنه تم تجهيز  قسم الأشعة المقطعية بالمستشفى بجهاز أشعة مقطعية ماركة " siemens" ١٦ مقطع،  وهو أحدث جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات الصحة بقنا ويمكنه طباعة 16 شريحة دفعة واحدة، وذلك بهدف تطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن  تشغيل قسمي الأشعة المقطعية والرعاية سيسهم بشكل كبير فى تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين، والقضاء على قوائم الانتظار.

واوضخ وكيل وزارة الصحة بـ قنا أن تشغيل قسم الحضانات بسعة ١٥ حضانة يأتي ضمن خطة نقل خدمات المستشفى من المبنى القديم الصادر بشأنه قرار إزالة إلى المبنى الجديد المطور.

 

افتتاح العناية المركزة

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قنا مستشفى فرشوط المركزى قسم العناية المركزة وزارة الصحة جهاز أشعة مقطعية

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