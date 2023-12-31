عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسببوا في وفاة مريضة.. حبس 3 أطباء 5 سنوات بتهمة الإهمال بقنا

محاكمة أطباء بقنا
محاكمة أطباء بقنا

أصدرت محكمة أبوتشت الجزئية بـ قنا، اليوم الأحد، حكمها بحبس 3 أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزى، 5 سنوات وتعويض مالي 10 آلاف جنيه، بتهمة الإهمال الطبى والتسبب في وفاة الطفلة "قسم'".

وكانت محكمة أبوتشت الجزئية شمال قنا، حجزت قضية الإهمال الطبى فى حالة الطفلة "قسم" إلى جلسة ٣١ ديسمبر الجارى، للنطق بالحكم.

خنقتهما الدفاية.. تفاصيل مصرع عروسين فى يوم الصباحية بقنا

يوم الصباحية.. مصرع عروسين داخل منزلهما بنجع حمادي

تعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر ٢٠٢٢، عندما تقدم محمود أبوالحسن، والد الطفلة قسم، ببلاغ رقم 5126 لسنة 2022، وجه خلاله الاتهام لـ ٣ أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزى، بالإهمال فى حالة طفلته ما تسبب فى وفاتها.

وطالب والد الطفلة، فى البلاغ المقدم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واقعة الإهمال ومعاقبة المتسبب في وفاة ابنته. 

وقيدت القضية برقم 13501 لسنة 2023 جنح مركز أبوتشت، وجرى إحالة الأطباء المتهمين فى الواقعة للمحاكمة بجلسة 4 نوفمبر الجارى، بتهمة الإهمال الطبي، وحجزت القضية لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم. 

قنا محكمة أبوتشت الحزئية مستشفي أبوتشت المركزي الاهمال الطبى إحالة الأطباء المتهمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

موضوعات متعلقة

تعليم قنا تبدأ تسليم 15652 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

دهس 3 سيارات وأسقط 25 ضحية.. حبس المتهم في حادث تريلا قنا

ترشيحاتنا

الحكومة تتدخل لضبط الأسعار.. إجراءات جديدة لمنع تكرار أزمة الدواجن

وزير التعليم يشهد احتفالية «مشروع الشراكة بين المدارس والجامعات» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 506 منذ بداية الحرب

اعتزل بقى.. حميد الشاعرى يوجه رسالة نارية للاعب النادى الأهلى

الحرب ستسمر لأشهر.. هل يستطيع نتنياهو الصمود فعلًا طوال هذه المدة؟

الرئيس الفلسطيني يحذر من خطر الحلول العسكرية والأمنية على المنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

الزيادة بعد ساعات.. تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ