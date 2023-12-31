تسببوا في وفاة مريضة.. حبس 3 أطباء 5 سنوات بتهمة الإهمال بقنا

أصدرت محكمة أبوتشت الجزئية بـ قنا، اليوم الأحد، حكمها بحبس 3 أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزى، 5 سنوات وتعويض مالي 10 آلاف جنيه، بتهمة الإهمال الطبى والتسبب في وفاة الطفلة "قسم'".

وكانت محكمة أبوتشت الجزئية شمال قنا، حجزت قضية الإهمال الطبى فى حالة الطفلة "قسم" إلى جلسة ٣١ ديسمبر الجارى، للنطق بالحكم.

تعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر ٢٠٢٢، عندما تقدم محمود أبوالحسن، والد الطفلة قسم، ببلاغ رقم 5126 لسنة 2022، وجه خلاله الاتهام لـ ٣ أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزى، بالإهمال فى حالة طفلته ما تسبب فى وفاتها.

وطالب والد الطفلة، فى البلاغ المقدم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واقعة الإهمال ومعاقبة المتسبب في وفاة ابنته.

وقيدت القضية برقم 13501 لسنة 2023 جنح مركز أبوتشت، وجرى إحالة الأطباء المتهمين فى الواقعة للمحاكمة بجلسة 4 نوفمبر الجارى، بتهمة الإهمال الطبي، وحجزت القضية لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم.