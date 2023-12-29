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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يوم الصباحية.. مصرع عروسين داخل منزلهما بنجع حمادي

مشرحة
مشرحة

لقى عروسين مصرعهما صباح اليوم الجمعة، بعد ساعات من زفافهما، حيث عثر على جثتيهما داخل عش الزوجية بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على زوج وزوجته جثتين هامدتين داخل مسكن الزوجية بقرية الرحمانية.

 

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تبين من الفحص الأولى، مصرع أشرف حزين أبوالمجد، وعروسه نعيمة عريان أبوالمجد" أبناء عمومة"، بعد ساعات من زفافهما، حيث عثر عليهما جثتين داخل عش الزوجية بقرية الرحمانية.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قنا عروسين قرية الرحمانية نجع حمادى جثتين هامدتين عش الزوجية مرفق اسعاف قنا

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