تعليم قنا تبدأ تسليم 15652 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، عن استلام المديرية لـ 15652 جهاز حاسب لوحى"تابلت" من مخازن الوزارة و بدء إجراءات تسليمها إلى الإدارات التعليمية ومن ثم المدارس ليتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام الحكومى و الرسمي لغات بعد اتخاذ الاجراءات وسداد الرسوم المقررة قانوناً.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على تشكيل لجان وفرق عمل من التطوير التكنولوجي تعمل على تفعيل أجهزة الحاسب اللوحي لطلاب الصف الأول، وتحري الدقة عند مراجعة الرقم التسلسلى" السيريال نمبر"، وتتولى تدريب الطلاب الذين استلموا التابلت المدرسي على خطوات الدخول على منصة الامتحان.

وأشار السيد، إلى أن تسليم التابلت للطلاب، يأتى فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بعقد امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا وبحسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

وحث وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أولياء الأمور والتواصل معهم لإنجاز الخطوات الواجبة من سداد تأمين التابلت بالبريد المصري لضمان وصول التابلت إلى جميع الطلاب وتدريبهم عليه قبل بداية امتحانات الفصل الدارسي الأول.



وجه السيد، خلال الاجتماع الأخير مع مديري الإدارات التعليمية على تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس لبيان جاهزيتها للامتحانات مع توفير نسخ مدمجة من برامج ودروس قناة مدرستنا وإمداد الطلاب بها.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثاني الثانوي تبدأ بقنا اعتباراً من يوم 14 يناير المقبل، و يؤدى طلاب الصف الأول الإمتحانات بالفترة الصباحية، فيما يؤدى طلاب الصف الثاني بالفترة المسائية من الساعة الواحدة.



