عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن مسابقات صندوق رعاية المبتكرين

فوز جامعة جنوب الوادى بالمركز الأول بمسابقة صناع التغيير

مسابقة صناع التغيير
مسابقة صناع التغيير

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فوز الجامعة بالمركز الأول في مسابقة صناع التغيير التى أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

 

جاء ذلك خلال الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023 والتى شهدها وزير التعليم العالى ووزير التربية والتعليم وتم تكريم الفرق الفائزة.

 

دهس 3 سيارات وأسقط 25 ضحية.. حبس المتهم في حادث تريلا قنا

محامي السائق المتهم بحادث مقطورة قنا يكشف تفاصيل دهس السيارات والمواطنين|شاهد

 

وأشار الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن فوز فريق GO GREEN على المركز الأول فى المسابقة، فوز مستحق للفريق عن جدارة، حيث قدموا مشروعًا مبتكرًا، يتمثل في إعادة تدوير البوليمر من الفوم إلى ثلاثة منتجات صديقة للبيئة.

 

وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى، وهي: مادة لاصقة شديدة الفعالية، يمكن استخدامها فى لصق الخشب والإسفنج، ومادة تستخدم كعازل للماء للخشب وغيره، ومادة تستخدم كطلاء متعدد الاستخدامات ويهدف المشروع إلى تقليل التلوث البيئي الناجم عن تراكم نسب كبيرة من أنواع البلاستيك، حيث يتم تحويلها إلى منتجات مفيدة بدلاً من التخلص منها في البيئة.

 

يذكر أن فريق جامعة جنوب الوادى، الفائز في المسابقة يتكون من ٦ أفراد تشرف عليه الدكتورة صفاء النحاس، الأستاذ المساعد بكلية العلوم.


 

جامعة جنوب الوادي مسابقات صندوق رعاية المبتكرين صناع التغيير مسابقة صناع التغيير منتجات صديقة للبيئة التلوث البيئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

خلال عام 2023.. تمويل أكثر من 9 آلاف مشروع صغير بقنا

محامي السائق المتهم بحادث مقطورة قنا يكشف تفاصيل دهس السيارات والمواطنين|شاهد

ترشيحاتنا

الخطيب ومختار مختار أول الحاضرين بعزاء والدة حسام البدري| شاهد

أول تعليق لـ ترامب على قرار ميشيجان برفض إقصائه من الانتخابات

المقاومة الفلسطينية تطلق النار على مستوطنة قرب بيت أمر شمال الخليل

نزل 130 جنيها..شعبة الذهب تعلن رسميا انخفاض سعر جرام عيار 21 في مصر

بعد موافقة الحكومة.. السجن المشدد ينتظر هؤلاء بسبب تزوير العملات وفقا للقانون

الجبهة تنهار.. الكشف عن موعد نهاية حرب روسيا وأوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 تغييرات بالأهلي..هل يفاجئ كولر فيوتشر بتشكيل ناري يخالف التوقعات في نهائي السوبر؟

بسعر خرافى.. أسماء جلال تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

فيديو

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ