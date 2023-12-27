فوز جامعة جنوب الوادى بالمركز الأول بمسابقة صناع التغيير

ضمن مسابقات صندوق رعاية المبتكرين

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فوز الجامعة بالمركز الأول في مسابقة صناع التغيير التى أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

جاء ذلك خلال الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023 والتى شهدها وزير التعليم العالى ووزير التربية والتعليم وتم تكريم الفرق الفائزة.

وأشار الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن فوز فريق GO GREEN على المركز الأول فى المسابقة، فوز مستحق للفريق عن جدارة، حيث قدموا مشروعًا مبتكرًا، يتمثل في إعادة تدوير البوليمر من الفوم إلى ثلاثة منتجات صديقة للبيئة.

وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى، وهي: مادة لاصقة شديدة الفعالية، يمكن استخدامها فى لصق الخشب والإسفنج، ومادة تستخدم كعازل للماء للخشب وغيره، ومادة تستخدم كطلاء متعدد الاستخدامات ويهدف المشروع إلى تقليل التلوث البيئي الناجم عن تراكم نسب كبيرة من أنواع البلاستيك، حيث يتم تحويلها إلى منتجات مفيدة بدلاً من التخلص منها في البيئة.

يذكر أن فريق جامعة جنوب الوادى، الفائز في المسابقة يتكون من ٦ أفراد تشرف عليه الدكتورة صفاء النحاس، الأستاذ المساعد بكلية العلوم.



