عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دهس 3 سيارات وأسقط 25 ضحية.. حبس المتهم في حادث تريلا قنا

حادث مقطورة قنا
حادث مقطورة قنا

قررت جهات التحقيق بـ قنا، حبس سائق سيارة النقل الثقيل"التريلا" المتسبب في حادث دهس 3 سيارات وتروسيكل، وسقوط عدد من الضحايا، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل والإصابة الخطأ.

 

ووجهت جهات التحقيق، للسائق تهم إتلاف سيارات وتروسيكل، وتعاطي حبوب مخدرة ومادة الحشيش المخدر، بناءاً على تحليل المخدرات.

 

محامي السائق المتهم بحادث مقطورة قنا يكشف تفاصيل دهس السيارات والمواطنين|شاهد

حادث الشيخ يونس بقنا .. صرف 50 ألف جنيه لأسر المتوفين

 

كما طلبت جهات التحقيق، استعجال التقرير الفنى حول حالة السيارة ومكان وقوع الحادث، لاستكمال التحقيقات، وتحديد جلسة لبدء محاكمة المتهم.

 

وكشف تقرير المعمل المشترك التابع لوزارة الصحة، أن تحليل عينة البول التى تم أخذها من المتهم مصطفى.م.ف ٣٨ عاماً ، سائق سيارة التريلا، بتعاطى نوعين من المخدرات هما حبوب الترامادول والحشيش.


كانت منطقة الشيخ يونس شرق مدينة قنا ، شهدت حادث مروع بين سيارة نقل ثقيل"تريلا"، مع ميكروباص وتاكسى وتروسيكل، نتج عنه مصرع ٤ أشخاص وإصابة أكثر من ٢٠ آخرين، بعضهم فى حالة خطرة.


 

 

قنا تريلا قنا سيارة النقل الثقيل الضحايا حادث دهس المخدرات سيارة نقل ثقيل حادث مروع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

خلال عام 2023.. تمويل أكثر من 9 آلاف مشروع صغير بقنا

تحدت إعاقتها.. زينب فتاة قنائية من ذوي الاحتياجات الخاصة وصلت لمدير فريق تطريز

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز: انهيار حماس ليس صحيحا.. والجيش الإسرائيلي يواجه معارك صعبة

رغم العقوبات.. مسئولو كوريا الشمالية يحضرون اجتماع نهاية العام في سيارات فاخرة

متطرف يهودي يعلق رأس حمار على قبور الصحابة بالمسجد الأقصى.. والأوقاف الفلسطينية تستنكر

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

الكنز.. تفاصيل العثور على تماثيل فرعونية في منزل موظف بالمنيا

بعد انتقاد كوريا الجنوبية.. سفارة إسرائيل تزيل فيديو فبركته لهجوم مفترض على سيئول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ