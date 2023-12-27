دهس 3 سيارات وأسقط 25 ضحية.. حبس المتهم في حادث تريلا قنا

قررت جهات التحقيق بـ قنا، حبس سائق سيارة النقل الثقيل"التريلا" المتسبب في حادث دهس 3 سيارات وتروسيكل، وسقوط عدد من الضحايا، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل والإصابة الخطأ.

ووجهت جهات التحقيق، للسائق تهم إتلاف سيارات وتروسيكل، وتعاطي حبوب مخدرة ومادة الحشيش المخدر، بناءاً على تحليل المخدرات.

كما طلبت جهات التحقيق، استعجال التقرير الفنى حول حالة السيارة ومكان وقوع الحادث، لاستكمال التحقيقات، وتحديد جلسة لبدء محاكمة المتهم.

وكشف تقرير المعمل المشترك التابع لوزارة الصحة، أن تحليل عينة البول التى تم أخذها من المتهم مصطفى.م.ف ٣٨ عاماً ، سائق سيارة التريلا، بتعاطى نوعين من المخدرات هما حبوب الترامادول والحشيش.



كانت منطقة الشيخ يونس شرق مدينة قنا ، شهدت حادث مروع بين سيارة نقل ثقيل"تريلا"، مع ميكروباص وتاكسى وتروسيكل، نتج عنه مصرع ٤ أشخاص وإصابة أكثر من ٢٠ آخرين، بعضهم فى حالة خطرة.



