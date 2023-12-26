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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث الشيخ يونس بقنا .. صرف 50 ألف جنيه لأسر المتوفين

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إن محافظ قنا ، وجه مسئولي التضامن الاجتماعي بسرعة صرف تعويض مالي بقيمة ٥٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و25 ألف جنيه لأسرة كل مصاب، من ضحايا حادث منطقة الشيخ يونس، وفقا للإجراءات القانونية. 

 

جاء ذلك خلال زيارة محافظ قنا، للمصابين بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على حالة المصابين، وبرفقته الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور حجاجي منصور، مدير عام المستشفيات الجامعية، ولفيف من القيادات التنفيذية.

 

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وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، بأن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لضحايا حادث تريلا قنا، حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما التقى أسر المتوفين لتقديم كافة أوجه الدعم لهم حتى استلام جثث ذويهم.

 

وأشار عبدالباقى، إلى أنه فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغ بالحادث، دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، لافتاً إلى أن عددهم وصل إلى ثلاث حالات وفاة و 21 مصاباً.

 

يذكر أن منطقة الشيخ يونس القريبة من ميدان السيد عبدالرحيم القنائى، شهدت حادث مروع، نتج عنه مصرع 3 أشخاص و إصابة 21 آخرين، نتيجة دهس سيارة نقل كبيرة" مقطورة" لتروسيكل وتاكسى وسيارة ميكروباص، بعدما فقد سائق النقل السيطرة على السيارة.

 

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