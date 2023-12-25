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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصور الأولى لحادث مصرع شخص وإصابة 19 آخرين بقنا

صور حادث قنا
صور حادث قنا

شهدت منطقة الشيخ يونس شرق مدينة قنا، حادثا مروعا بين سيارة مقطورة مع ميكروباص وتاكسى، نتج عنه مصرع شخص و إصابة 19 آخرين.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى المرزوقي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

جثة و19 مصابا في حادث تصادم مقطورة بتاكسي وميكروباص في قنا

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وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة مقطورة وسيارة ميكروباص وتاكسى، نتج عنه وفيات ومصابين.

انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات نقل المصابين إلى المستشفى، فيما فرضت إدارة المرور كردون حول موقع الحادث، لحين رفع السيارات المتسببة فى الحادث ونقل المصابين.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صور حادث قنا

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