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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصنيع الخشب لأجل الأمن الغذائي في قنا .. تفاصيل مهمة

اجتماع تنمية الموارد
اجتماع تنمية الموارد بقنا

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، آليات تنمية وتطوير ورش النجارة التابعة للمحافظة، للاستفادة من الكوادر الفنية بها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مع العاملين بورش النجارة التابعة للمجالس المحلية بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حموده، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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استمع محافظ قنا ، خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال الاثاث والمنتجات الخشبية المتهالكة وإعادة تدويرها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها بما يمكِّن المحافظة من إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الإعتماد على التمويلات المركزية لإحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين.

 

كما ناقش محافظ قنا، خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم التكتلات الإنتاجية.

 

وأوضح عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بأنه تم استغلال مجموعة من المعدات والآلات الخاصة بإنتاج الأخشاب، والتى لم تكن مستغلة، بهدف تعظيم موارد المحافظة، حيث تقوم الورش بتصنيع المنتجات الخشبية، و المستلزمات المطلوبة بمشروعات الأمن الغذائي مثل خلايا النحل واحتياجات الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات والجهات التابعة، بالإضافة إلى إمكانية بيع الفائض من الإنتاج للهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال والقطاع الخاص.

 

قنا ورش النجارة المنتجات الخشبية عملية التنمية التنمية الاقتصادية مشروعات الأمن الغذائي تنمية الموارد

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