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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

اجتماع مشروعات قنا
اجتماع مشروعات قنا

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/ 2024، وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حموده، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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استعرض محافظ قنا ، خلال الاجتماع نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لكل وحدة محلية على حده، وموقف طرح المشروعات التى لم يتم البدء في تنفيذها.

 

ووجه الداودى، بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب الإنجاز في تنفيذ مشروعات الخطة، والمعوقات إن وجدت، لإتخاذ القرارات اللازمة التى من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الإستفادة من المبالغ المخصصة.

 

أكد محافظ قنا، تقديم كافة سبل الدعم، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030، ومشدداً على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة بالمشروعات، والالتزام بالجدول الزمنى المقرر لها.

 

كما وجه محافظ قنا ، رؤساء المراكز والمدن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، خاصه أن المحافظة لا تدخر جهداً في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات خدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومشدداً على ضرورة زيادة نسبة معدلات أداء تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والانتهاء من تسليمها في موعدها المحدد.
 

يُذكر أن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالى الحالى بلغت مليار و146 مليون جنيه، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلى، و 470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و 14 مليونا و200 ألف جنيه تمويل ذاتى، لتمويل تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات"الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة، تدعيم الإحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية".
 

اجتماع مشروعات قنا

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قنا الخطة الاستثمارية المشروعات المدرجة التنمية المستدامة 2030 برنامج التنمية المحلية

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