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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ قنا: وحدة استرداد أملاك الدولة تهدف لحماية الأراضي من المتلاعبين

جولة نائب محافظ قنا
جولة نائب محافظ قنا

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، سير العمل بمقر وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة الكائن بشارع حى المصالح بمدينة قنا، والتى تختص بمتابعة منظومة حصر أصول أملاك الدولة وعمل المنظومة الإلكترونية لحصر تلك الأصول وإنهاء إجراءات وطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى التي تقدم بها المواطنون، وذلك بناء علي البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات والانتاج الحربي.

 

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة، صابر سعيد، مدير إدارة أملاك الدولة، والمهندس محمد موسى، مدير المشروعات بشركة الانتاج الحربي للنظم والمعلومات، والمهندس شاذلي قاسم، مدير إدارة الايرادات بالمحافظة.

 

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واستمع نائب محافظ قنا ، لشرح يوضح كيفية العمل بالمنظومة الالكترونية الهادفة إلي حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مرحلة الحصر وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بمحافظة قنا، مع توفير الإحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض أملاك الدولة.

وأشار نائب محافظ قنا ، إلي أنه بدأ اليوم العمل بإدخال البيانات والمستندات الخاصة بأصول أملاك الدولة لميكنتها وحفاظا عليها من التلاعب عليها، ويتم إدخال البيانات بواسطة مدخلين من وزارة الإنتاج الحربي بـ 20 مدخل بيانات، بالإضافة إلى مراجعة تلك البيانات عن طريق الاستعانة بمراجعين من محافظة قنا.

من جانبه أكد نائب محافظ قنا ، أن حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، تنفيذا لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

وشدد نائب محافظ قنا ، على ضرورة سرعة الإنتهاء من الأعمال بتلك المنظومة وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.

 

جولة نائب محافظ قنا

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