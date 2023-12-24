عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض"أيادى مصر" للحرف اليدوية والتراثية بمعبد دندرة فى قنا

معرض أيادى مصرية
معرض أيادى مصرية

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، معرض لمبادرة «أيادي مصر»، لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والمقام بمعبد دندرة فى الفترة من 24 ديسمبر حتى 7 يناير المقبل، بمشاركة ١٤ عارضا.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والنائب العمدة مبارك، والنائب مصطفى محمود والنائب محمد أحمد الجبلاوى، أعضاء مجلس النواب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأيمن هندى وكيل وزارة السياحة والآثار .

 

إطلاق مبادرة "بلغنى" لتلقى شكاوى زيادة تعريفة ركوب السرفيس فى قنا

مديرية تعليم قنا تناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

 

وتفقد محافظ قنا، أجنحة المعرض، مشيدًا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها، وقدم العارضون الشكر لمحافظ قنا على إتاحة الفرصة لهم للانضمام لمبادرة «أيادي مصر»، والمشاركة في المعارض التي تنظمها الدولة.

وأشار محافظ قنا، إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة «أيادى مصر» الالكترونية، لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر، من خلال تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة،  ومن ثم دعم جهود الدولة نحو القضاء على البطالة.

ووجه محافظ قنا، بتقديم كل سبل الدعم لصغار المنتجين والعارضين، بما يساهم في توسيع أنشطتهم وزيادة فرص العمل في صناعاتهم، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتطوير منتجاتهم بصورة مستمرة عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوفير معارض دائمة لعرض المنتجات بما يساهم في زيادة المبيعات والتصدير للخارج.

جدير بالذكر أن محافظة قنا، خصصت رقم وتس أب" ‏‪01223339686‬‏" وايميل الكتروني"qena.government@gmail.com"، لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها على المنصة لتسويقها وبيعها.

يذكر أن مشروع ايادي مصر يتم بالتنسيق بين "برنامج الأغذية العالمي WFP " و" شركة أسواق مصر التابعة لمجموعة أي- فايننس الوطنية"، وتدير شركة E أسواق مصر خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية لكافة مراحلها، وهي المسؤولة عن" تلقي طلبات المنتجات وتدبيرها وتسويقها حتي تصل للمشتري وتحصيل الثمن وإيداعه في حساب بنكي أو كارت ميزه"، عن طريق البرنامج اللوجستي وتوفير كتالوج اون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة، كما تقدم هذه الشركة خدمة الإقراض للمنتجين، وأنواع المنتجات الممكن تسويقها على المنصة الإلكترونية هي كالآتى"فخار- خزف- جلود- خشبية- معدنية- كروشيه- تطريز".

معرض أيادى مصرية

IMG-20231224-WA0087
IMG-20231224-WA0087
IMG-20231224-WA0082
IMG-20231224-WA0082
IMG-20231224-WA0084
IMG-20231224-WA0084
IMG-20231224-WA0093
IMG-20231224-WA0093
IMG-20231224-WA0079
IMG-20231224-WA0079
IMG-20231224-WA0070
IMG-20231224-WA0070
IMG-20231224-WA0066
IMG-20231224-WA0066
IMG-20231224-WA0061
IMG-20231224-WA0061
IMG-20231224-WA0097
IMG-20231224-WA0097
IMG-20231224-WA0057
IMG-20231224-WA0057
IMG-20231224-WA0100
IMG-20231224-WA0100
IMG-20231224-WA0101
IMG-20231224-WA0101
IMG-20231224-WA0055
IMG-20231224-WA0055
قنا ايادى مصر معبد دندره تسويق المنتجات اليدوية البطالة برنامج الأغذية العالمي WFP فخار خزف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعليق صادم من فيتوريا على اعتزال طارق حامد اللعب الدولي

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إطلاق مبادرة "بلغنى" لتلقى شكاوى زيادة تعريفة ركوب السرفيس فى قنا

مديرية تعليم قنا تناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

محافظ قنا يجرى جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا

صحة قنا تقدم خدمات طبية لـ 900 حالة بقافلة مجانية فى قوص

تضم 14 إماما..أوقاف قنا تنظم قافلة تنوير لمساجد قوص

لنشر الوعي الصحي لدى السيدات.. محافظ قنا يستقبل وفد البرنامج الرئاسي لصحة المرأة

بقاء 4 تحت الملاحظة.. تعافي الطلاب المصابين في واقعة الاختناق بمدرسة بقنا

تنظيم الأسرة بـ قنا : انخفاض ملحوظ في عدد المواليد بالمحافظة

ترشيحاتنا

5256 شقة.. تفاصيل وحدات الإسكان بـ سكن لكل المصريين

لإحباط هجمات مخطط لها.. ألمانيا والنمسا تشددان قبضتهما الأمنية عشية عيد الميلاد

صحة غزة: المنظومة الطبية في الجنوب تنهار.. والشمال بلا خدمات إطلاقا

«زيلينسكي» قد يرحل قريبًا| الخطايا الخمس للرئيس الأوكراني.. والسخط الشعبي يتزايد ضده

أسامة حسن: خبرات أحمد سليمان وحسين السيد " ضعيفة" فى إدارة الكرة بنادي الزمالك

1000 جنيه.. الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار21 مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

1000 جنيه.. الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار21 مفاجأة

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ