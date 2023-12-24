افتتاح معرض"أيادى مصر" للحرف اليدوية والتراثية بمعبد دندرة فى قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، معرض لمبادرة «أيادي مصر»، لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والمقام بمعبد دندرة فى الفترة من 24 ديسمبر حتى 7 يناير المقبل، بمشاركة ١٤ عارضا.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والنائب العمدة مبارك، والنائب مصطفى محمود والنائب محمد أحمد الجبلاوى، أعضاء مجلس النواب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأيمن هندى وكيل وزارة السياحة والآثار .

وتفقد محافظ قنا، أجنحة المعرض، مشيدًا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها، وقدم العارضون الشكر لمحافظ قنا على إتاحة الفرصة لهم للانضمام لمبادرة «أيادي مصر»، والمشاركة في المعارض التي تنظمها الدولة.

وأشار محافظ قنا، إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة «أيادى مصر» الالكترونية، لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر، من خلال تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، ومن ثم دعم جهود الدولة نحو القضاء على البطالة.

ووجه محافظ قنا، بتقديم كل سبل الدعم لصغار المنتجين والعارضين، بما يساهم في توسيع أنشطتهم وزيادة فرص العمل في صناعاتهم، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتطوير منتجاتهم بصورة مستمرة عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوفير معارض دائمة لعرض المنتجات بما يساهم في زيادة المبيعات والتصدير للخارج.

جدير بالذكر أن محافظة قنا، خصصت رقم وتس أب" ‏‪01223339686‬‏" وايميل الكتروني"qena.government@gmail.com"، لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها على المنصة لتسويقها وبيعها.

يذكر أن مشروع ايادي مصر يتم بالتنسيق بين "برنامج الأغذية العالمي WFP " و" شركة أسواق مصر التابعة لمجموعة أي- فايننس الوطنية"، وتدير شركة E أسواق مصر خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية لكافة مراحلها، وهي المسؤولة عن" تلقي طلبات المنتجات وتدبيرها وتسويقها حتي تصل للمشتري وتحصيل الثمن وإيداعه في حساب بنكي أو كارت ميزه"، عن طريق البرنامج اللوجستي وتوفير كتالوج اون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة، كما تقدم هذه الشركة خدمة الإقراض للمنتجين، وأنواع المنتجات الممكن تسويقها على المنصة الإلكترونية هي كالآتى"فخار- خزف- جلود- خشبية- معدنية- كروشيه- تطريز".