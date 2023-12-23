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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مديرية تعليم قنا تناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

اجتماع تعليم قنا
اجتماع تعليم قنا

ناقش الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، توصيات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى تركزت حول مجموعات الدعم المدرسى قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، موجهاً باستمراريتها لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، وزيادة فترات المشاهدة داخل المدارس وتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على قناة مدرستنا داخل المدارس والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها لما لها من أهمية فى تعزيز العملية التعليمية بهدف توفير المحتوى التعليمي المناسب للطلاب.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد السيد بديوان عام المديرية، بحضور وكيل المديرية ومديرو عموم المديرية ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام ومديرو عموم الإدارات التعليمية بقنا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تكثيف المتابعات على المدارس، حيث أن دور المتابعة هو الإرشاد والدعم والتوجيه ورصد السلبيات داخل المدارس والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، ومتابعة عمل الموجهين داخل المدارس لتحقيق تحسين مستمر فى جودة التعليم، موجهاً بمتابعة وتسجيل نسب الغياب بالمدارس سواء ورقى أو إلكتروني يومياً وإتباع مختلف الوسائل التى تعمل على جذب الطلاب إلى المدارس.

 

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وأشار السيد، إلى ضرورة التأكد من استعدادات المدارس الثانوية لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس وورقياً بالنسبة للمدارس غير المجهزة أو المدارس التى لم يتسلم الطلاب الملتحقين بها أجهزة التابلت الخاصة بهم، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تمنع طرق الغش المختلفة بامتحانات الشهادة الإعدادية وتضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

كما ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خطة مديري الإدارات فى توزيع المعلمين الجدد وفقاً لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي مطالباً بسرعة حصر  كافة الالتماسات المقدمة من المعلمين الذين لم يوفقوا فى اجتياز التدريبات لمسابقة 30 ألف معلم لإرسالها للوزارة لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات.

وأكد السيد، على تفعيل الأنشطة التربوية بكافة أنواعها وممارسة الطلاب لها لدورها الهام فى صقل شخصياتهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم، وعقد الندوات التثقيفية وتوجيه الطلاب نحو ممارسة الأنشطة المختلفة من خلال تفعيل اليوم الرياضي والثقافي والفني بالمدارس.

قنا امتحانات الفصل الدراسي الأول مجموعات الدعم المدرسي البرامج التعليمية المدارس نسب الغياب الشهادة الإعدادية

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