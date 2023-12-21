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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لنشر الوعي الصحي لدى السيدات.. محافظ قنا يستقبل وفد البرنامج الرئاسي لصحة المرأة

لقاء صحة المرأة
لقاء صحة المرأة

 

 

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، وفد من أعضاء اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة في إطار فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاهتمام بصحة المرأة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي، ونشر الوعي الصحي لدى السيدات والفتيات.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، والدكتور عماد خلاف، استاذ جراحة أورام الثدي بالقصر العيني، وعضو اللجنة القومية لصحة المرأة، والدكتور عماد شاش، استاذ طب الأورام بالمعهد القومي، والدكتور حاتم أمين، نائب الرئيس التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الصحة بقنا، والدكتورة سمر عاطف، مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بقنا.

 

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وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا  أشاد خلال اللقاء بجهود الدولة نحو بناء الإنسان المصري وسلامة الأسرة والمجتمع، برعاية شخصية من القيادة السياسية لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية، ويأتي سرطان الثدي في مقدمة الأورام السرطانية التي تعاني منها المرأة المصرية بنسبة تصل إلى ٣٥٪ من إجمالي الإصابات السرطانية للمرأة المصرية.

 

وأضاف عبد الباقى، بأن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، وكذا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية"السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

 

وأوضح الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، بأنه تم عقد تدريبات للفرق الصحية من مقدمي الخدمة، كما تم عقد مؤتمر علمي بمركز الأورام بقنا وذلك لتبادل الخبرات والتأكيد علي الخطوات العلمية المعتمدة في تشخيص وعلاج أمراض الثدي والتدريب علي الأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية ، كما تم التدريب علي أعمال الباثولوجى.

 

لقاء صحة المرأة

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