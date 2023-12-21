عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالة طوارئ..

أصيبوا باختنـ.اق في المدرسة.. مستشفى قنا يكشف تطورات الحالة الصحية لـ31 تلميذًا

تلاميذ مدرسة تحيا
تلاميذ مدرسة تحيا مصر ٢

أكد الدكتور محمود محمد حزين، نائب مدير مستشفى قنا العام، أن حالة تلاميذ مدرسة تحيا مصر2 مستقرة ومطمئنة للغاية عقب تلقيهم الإسعافات والعلاج الطبى اللازم داخل المستشفى، ولا توجد أى حالات تستدعى تدخل طبى.

وأضاف نائب مدير المستشفى، بأنه تم خروج عدد كبير من الطلاب والطالبات المصابين، وجار خروج بقية التلاميذ والمعلمات المصابات خلال الساعات القادمة، بعد وضعهم تحت الملاحظة.
 

جهود مكثفة لكشف أسباب إصابة 38 تلميذا ومعلما باختناق في مدرسة بقنا

إصابة 38 طالبا ومعلما باختناق داخل مدرسة في قنا الجديدة

 

وأشار نائب مدير مستشفى قنا العام، إلى أن المستشفى فرض حالة طوارئ بقيادة مدير المستشفى، فور تلقى إخطار بوجود حالات اختناق فى مدرسة بمدينة قنا الجديدة، وتم التعامل بشكل فورى مع الحالات.

 

وفى سياق آخر انتقل محافظ قنا، إلى مستشفى قنا العام فور ورود بلاغ لغرفة أزمات محافظة قنا بإصابة عدد من التلاميذ بمدرسة تحيا مصر2 بمدينة قنا الجديدة باختناق، لمتابعة الموقف والاطمئنان على حالة التلاميذ المصابين.

 

وكانت مدرسة تحيا مصر2، شهدت إصابة 31 تلميذ و7 معلمات، بحالات شبه اختناق، نتيجة استنشاق مادة غير معلومة، جارى تكثيف التحريات لمعرفة مصدرها.

 

كما دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

قنا العام مدرسة تحيا مصر ٢ المصابين التلاميذ المصابين شبه اختناق مرفق اسعاف قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

موضوعات متعلقة

لحل شكواها.. محافظ قنا يصطحب مواطنة لفرع هيئة التأمين الصحي

إدارة قوص التعليمية بقنا تنافس بـ5 مشروعات في معرض "أيسف" للعلوم والتكنولوجيا

ترشيحاتنا

المغرب الأول إفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

سفيرة الولايات المتحدة: الشركات الأمريكية ترغب في الاستثمار بقطاع الكهرباء

كتائب القسام تقصف تل أبيب وسط إطلاق صافرات الإنذار

استمرار مسيرة التعاون| رئيس أوزبكستان يهنئ السيسي على فوزه بولاية جديدة

رغم اعتزاله دوليا.. أحمد حسن يكشف سبب اختيار عبدالله السعيد بقائمة المنتخب

معابد الكرنك تشهد ظاهرة تعامد الشمس.. وتوافد الزوار لرصد الظاهرة الفريدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل شكل يزيف امتحانًا للصف الرابع الابتدائي .. لهذا السبب

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى .. هل وصل إلى مصر؟ |فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

ركبا الأسانسير مع شخصين.. الداخلية تكشف لغز خطـ.ــف صغيرين داخل مصعد

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ