أصيبوا باختنـ.اق في المدرسة.. مستشفى قنا يكشف تطورات الحالة الصحية لـ31 تلميذًا

حالة طوارئ..

أكد الدكتور محمود محمد حزين، نائب مدير مستشفى قنا العام، أن حالة تلاميذ مدرسة تحيا مصر2 مستقرة ومطمئنة للغاية عقب تلقيهم الإسعافات والعلاج الطبى اللازم داخل المستشفى، ولا توجد أى حالات تستدعى تدخل طبى.

وأضاف نائب مدير المستشفى، بأنه تم خروج عدد كبير من الطلاب والطالبات المصابين، وجار خروج بقية التلاميذ والمعلمات المصابات خلال الساعات القادمة، بعد وضعهم تحت الملاحظة.



وأشار نائب مدير مستشفى قنا العام، إلى أن المستشفى فرض حالة طوارئ بقيادة مدير المستشفى، فور تلقى إخطار بوجود حالات اختناق فى مدرسة بمدينة قنا الجديدة، وتم التعامل بشكل فورى مع الحالات.

وفى سياق آخر انتقل محافظ قنا، إلى مستشفى قنا العام فور ورود بلاغ لغرفة أزمات محافظة قنا بإصابة عدد من التلاميذ بمدرسة تحيا مصر2 بمدينة قنا الجديدة باختناق، لمتابعة الموقف والاطمئنان على حالة التلاميذ المصابين.

وكانت مدرسة تحيا مصر2، شهدت إصابة 31 تلميذ و7 معلمات، بحالات شبه اختناق، نتيجة استنشاق مادة غير معلومة، جارى تكثيف التحريات لمعرفة مصدرها.

كما دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.