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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 38 طالبا ومعلما باختناق داخل مدرسة في قنا الجديدة

مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام

أصيب ٣١ تلميذا و٧ معلمات بحالات شبه اختناق صباح اليوم، الخميس، بعد شعورهم بضيق فى التنفس داخل مدرسة بمدينة قنا الجديدة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة عدد من التلاميذ بحالات شبه اختناق، أثناء تواجدهم بمدرستهم بمدينة قنا الجديدة.
 

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ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين من التلاميذ والمعلمات، إلى المستشفى.

تبين من المتابعة الأولية، إصابة ٣١ تلميذا، و٧ معلمين وعاملات، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة الأسباب التى أدت إلى اختناق التلاميذ.

تحرر محضر بالواقعة، و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 


 

 

 

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