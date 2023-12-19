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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يبحث مع مستشار وزيرة التضامن آليات تنفيذ برنامج "وعي"

لقاء مستشارة وزيرة
لقاء مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة أمال زكي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، إجراءات تدشين حملة "بالوعي مصر تتغير للأفضل" للتنمية المجتمعية لتنفيذ حزمة من التدخلات الاجتماعية بقري مراكز قنا وقوص ونجع حمادى.

جاء ذلك خلال لقاء بالديوان العام لمحافظة قنا ، بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا.

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن اللقاء تضمن شرح أهداف حملة "بالوعي مصر تتغير للأفضل" التى تستهدف الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وتعمل على تشكيل الوعي الإيجابي لتلك الأسر نحو قضايا مجتمعية متل التمكين الاقتصادي، والتعليم، ومحو الأمية.

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وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، بأن الحملة سوف يتم تنفيذها بمحافظة قنا خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2024 بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية.

 

وأشار عبدالباقى، إلى أن محافظ قنا أشاد بجهود مديرية التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية بالمحافظة، في دعم الأسر البسيطة والأولي بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا، فضلًا عن تنفيذ العديد من البرامج التوعوية، والخدمية، بمختلف قري المحافظة، فضلاً عن أهداف الحملة التي تستهدف ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات والأسر المستفيدة من برامج الحماية الإجتماعية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوعيتهن بالقضايا المجتمعية المهمة، وتقديم حزمة تدخلات لهن.

 

وتابع المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، لاسيما وأنها تتناول عددا من المحاور الهامة التي تشمل الاهتمام بالطفل والتمكين الاقتصادي للمرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف المبكر قبل الزواج ومواجهة ظاهرة الزواج المبكر وبعض القضايا والموضوعات المجتمعية من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية لزيادة الوعي بالعديد من القضايا المجتمعية الهامة التى تتعلق بحياة واستقرار الأسرة وتنمية المجتمع، وبما يتواكب مع جهود الدولة فى مجال تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق، بالتوازى مع جهودها لبناء الشخصية المصرية فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.


 

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