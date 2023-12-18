على رقصات الخيول والمزمار.. أبناء قنا يحتفلون بفوز السيسي في ميدان الساعة

احتفلت أمانة حزب حماة الوطن بـ قنا، بالفوز الساحق للرئيس عبدالفتاح السيسى، بولاية رئاسية ثالثة، فى ميدان الساعة وسط مدينة قنا، على أنغام المزمار والطبل البلدى.

وأقيمت الاحتفالية وسط ميدان الساعة، بحضور اللواء الحسن عباس، أمين الحزب بقنا، واللواء خالد الشاذلى، مساعد أول أمين الحزب، واللواء مصطفى خلف، مساعد أمين الحزب، ولفيف من كوادر وأعضاء الحزب بالأمانات الفرعية.

شهدت الاحتفالية تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين من أبناء مدينة قنا، مع رقصات الخيول بوسط الميدان، والتى استمرت لأكثر من ساعتين، عقب إعلان النتيجة.

فيما تفاعل عدد كبير من المواطنين، مع الاحتفالية، ابتهاجاً بفوز الرئيس وانتهاء الانتخابات الرئاسية، التى جاءت فى مرحلة فارقة من تاريخ مصر والوطن العربى.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت منذ قليل فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية جديدة، إذ حصل الرئيس السيسي على 39 مليونا و702 ألفا و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية.