تعرف على المواعيد.. اعتماد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بقنا

اعتمد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024 التي وضعت من قبل إدارة شئون الطلبة والامتحانات المنبثقة عن الإدارة العامة للخدمات التربوية، وبالتنسيق مع التعليم المختص.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إنه من المحدد أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والرسمي لغات يوم الأحد الموافق 14/1/2024، على أن تنتهي امتحانات الصف الأول يوم الأربعاء 24/1/2024" فترة صباحية"، وتنتهي امتحانات الصف الثاني يوم الثلاثاء الموافق 23/1/2024" فترة مسائية"، بينما تمتحن المواد غير المضافة للصفين بداية من يوم الثلاثاء 2/1/2024 حتى الخميس 4/1/2024.

وتابع السيد، و من المقرر أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للمدارس العامة والرسمية لغات اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 /1/2024حتى يوم الاثنين الموافق 15/1/2024، والصفين الأول والثاني الاعدادي المهني والدمج من الثلاثاء 2/1/2024 إلى الثلاثاء 9/1/2024.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية لمدارس التعليم العام والرسمي لغات والدمج والمهني اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 17/1/2024 حتى الأربعاء 24/1/2024.

وأشار السيد، إلى أن امتحانات الصفين الرابع والخامس بالمرحلة الابتدائية العام والرسمي لغات والدمج تبدأ يوم الثلاثاء 2/1/2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 9/1/2024، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء 10/1/2024 إلى الاثنين 15/1/2024.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأنه تقرر بداية امتحانات النقل لمدارس التعليم الفنى" الصناعي والزراعي والتجارى" اعتباراً من الثلاثاء الموافق 2/1/2024 ويمتحن فيه طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات، والصفوف من الأول إلى الرابع نظام الخمس سنوات.

وأضاف السيد، بأن ذلك يأتى في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، و ضرراللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والتزاما ً بالقرارات الوزارية المنظمة للخطة الزمنية للعام الدراسي ونظام التقويم الشامل ومراعاة اجازات وأعياد الأقباط.

