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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود مكثفة لكشف ملابسات مقـ تل شاب بطلقات نارية في قنا

جثة شاب
جثة شاب

تكثف أجهزة الأمن بـ قنا، جهودها لكشف ملابسات جريمة العثور على جثة شاب تخترقها طلقات نارية بالرأس، ملقاة أمام قرية صوص التابعة لمركز نقادة.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا من مركز شرطة نقادة، يفيد العثور على جثة أ.ك ٣٢ عاماً مصاباً بطلقات نارية، أمام قرية صوص بنطاق مركز نقادة.

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ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ المؤقت بمركز نقادة، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

كما تبين من المعاينة الأولية للجثة وموقع الجريمة، أن المجنى عليه مقيم بمحافظة الجيزة، وأن الجثة بها طلق نارى بالرأس، أدى إلى وفاته فى الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا جثة شاب طلقات نارية بالرأس قرية صوص مركز نقادة مرفق اسعاف قنا

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