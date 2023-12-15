صحة قنا: تقديم خدمات طبية لـ946 حالة خلال قافلة مجانية في قوص

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٩٤٦ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢٣٥ حالة باطنة، ٣٠ حالة جراحة، ٨٥ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٢١٢ حالة طب أطفال، و ٢٥١ حالة عظام و ٣٨ حالة تنظيم الأسرة، و ٩٩ حالة أسنان "، و صرف العلاج لهم بالمجان.
وتابع عبدالباقى، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٨٨ حالة، وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة لـ ٢ حالة، و ٧٧ حالة موجات صوتية و ٢٥ حالة أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ ٣٠ حالة، وإجراء ٢٩ حالات خلع أسنان وتحويل بعض الحالات التى تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة.
وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، بأنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٩٤ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية" الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا ، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا" ، و الأمراض غير المعدية"الضغط، السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.