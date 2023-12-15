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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا: تقديم خدمات طبية لـ946 حالة خلال قافلة مجانية في قوص

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

 

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٩٤٦ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢٣٥ حالة باطنة، ٣٠ حالة جراحة، ٨٥ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٢١٢ حالة طب أطفال، و ٢٥١ حالة عظام و ٣٨ حالة تنظيم الأسرة، و ٩٩ حالة أسنان "، و صرف العلاج لهم بالمجان.

 

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وتابع عبدالباقى، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٨٨ حالة، وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة لـ ٢ حالة، و ٧٧ حالة موجات صوتية و ٢٥ حالة أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ ٣٠ حالة، وإجراء ٢٩ حالات خلع أسنان وتحويل بعض الحالات التى تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة.

 

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، بأنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٩٤ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية" الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا ، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا" ، و الأمراض غير المعدية"الضغط، السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

 

قافلة طبية بقنا

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قنا حياة كريمة قافلة طبية وزارة الصحة قوص الرعاية الطبية

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