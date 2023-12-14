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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 12 طن مخلفات خلال حملات نظافة وتجميل طرق أبوتشت قنا

حملات النظافة بأبوتشت
حملات النظافة بأبوتشت

 

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شمال قنا، من رفع 12 طنًا مخلفات وقمامة، بالشوارع الواقعة بنطاق الوحدة المحلية، ضمن خطة النظافة والتجميل المستهدفة لكافة لشوارع والميادين بالقرى والمناطق المختلفة بالوحدة.

 

جاءت الحملة بإشراف حمادة صلاح جيلاني، نائب رئيس المركز، وجهود قسم النظافة والتجميل بالوحدة المحلية بمركز أبوتشت، من رفع أطنان من المخلفات والتراكمات بشوارع الوحدة المحلية، والتي تأتي بناء على تعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، باستمرار تكثيف جهود أقسام النظافة ومتابعات ميدانية لحالة التجميل بالشوارع.

 

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وأوضح حماد جيلاني، نائب رئيس لمركز ومدينة أبوتشت، بأنه تم تنفيذ حملات نظافة في مداخل المدينة ومناطقها المختلفة، حيث تم رفع القمامة والمخلفات اليومية بشكل منتظم، كما تم رش المياه على الشوارع الرئيسية بعد إزالة الأتربة، بهدف منع تراكم القمامة في الشوارع خاصة خلال أيام العطلة الرسمية.

وأشاد جيلانى، بجهود رؤساء الوحدات المحلية بمركز أبوتشت، مشيرًا إلى ضرورة التواجد الميداني المستمر بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول.

ناشد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، جموع المواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع مركز ومدينة أبوتشت.

 

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قنا أبوتشت خطة النظافة منع تراكم القمامة الشوارع الرئيسية إلقاء القمامة المظهر الحضاري

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