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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مسابقة 30 ألف معلم.. وكيل تعليم قنا يوقع آخر عقود للمعلمين المساعدين

وكيل تعليم قنا
وكيل تعليم قنا

وقع الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا ، آخر مجموعة من عقود العمل كمعلم مساعد للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على دور القيادة السياسية وموافقتها على سد العجز بشكل تدريجي وضخ دماء جديدة في الحقل التعليمي لتسهم في تنشئة الأجيال الصاعدة بشكل أكاديمي وتربوي لما حصل عليه المعلمات من تدريبات واختبارات تعزز من خبراتهم الدراسية وتصقلها.

 

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وأشار السيد، إلى استيعاب المعلمات الجدد ونقل الخبرات إليهن من خلال المعلمات الأقدم، مؤكداً أهمية الإحساس بالفخر لامتهان مهنة سامية تقترب من منزلة ومكانة أصحاب الرسالات والأنبياء.

 

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة استقبال من تخلف عن الحضور بعذر مقبول خلال المدة المحددة بالحضور يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر لإنهاء إجراءات التعيين.

 

يذكر أن نصيب محافظة قنا من الأسماء المعلن اجتيازها المسابقة حتى الآن 625 معلم، أنهى معظمهم إجراءات توقيع العقد، وتستكمل الإجراءات المتبقية واستلام العمل اعتباراً من الأسبوع المقبل بالإدارات التعليمية التي رشحوا للعمل بها.

 

قنا مسابقة 30 ألف معلم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة التربية المعلمات الإدارات التعليمية

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