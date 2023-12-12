محافظ قنا يشيد بمشاركة ذوى الهمم خلال تفقد لجنة الوافدين

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية علي عدد من المراكز الإنتخابية لليوم الثالث علي التوالى، حيث تفقد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين "للمغتربين" بمدينة قنا، لجنة رقم 19 وافدين بما فيهم الصم وذوي الهمم، للاطمئنان علي سير العملية الإنتخابية و تسخير كافة الإمكانات اللازمة لراحة الناخبين والمواطنين.

رافقه خلال الجولة الدكتورة هدى سعدى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والمهندسة ايمان محمد، مقرر مناوب بفرع المجلس القومى للمرأة بقنا، والدكتور عمرو عبد القادر، وكيل كلية التربية النوعية المسئول عن لجنة الإعاقة بجامعة جنوب الوادى.

واطمأن محافظ قنا، على انتظام سير الانتخابات وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين خاصة ذوى الهمم، مؤكداً أن مشاركة ذوي الهمم من أبناء المحافظة فاقت كل التوقعات بالمشاركة بكثافة عاليه داخل اللجان الانتخابية المجهزة لهم.

و أوضح محافظ قنا، بأن الهيئة الوطنية للانتخابات راعت قواعد المركز القومي للإعاقة والتي تتمثل في توفير أوراق "برايل" للمكفوفين ولوحات إرشادية للصم والبكم ،وذلك بهدف استقلالية الناخب واختيار مرشحه دون أدني تدخل من أحد .

وأشاد الداودى، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة في الاستحقاق الانتخابي، من أجل ممارسة حقوقهم السياسية وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.



الإشراف على انتخابات الرئاسة



ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024 ، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.



طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.