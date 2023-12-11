خلال جولة على اللجان.. محافظ قنا يؤكد انتظام العملية الانتخابية في يومها الثاني

أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان الانتخابية، منذ الساعة التاسعة صباحا، وأن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لم تتلق أي شكاوى أو خروقات حتى هذه اللحظة.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا، وبرفقته الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، لمتابعة عدد من المراكز الانتخابية لليوم الثاني علي التوالي، حيث تفقد مدرسة الشهيد محمد جمال نصاري بمنطقة المعبر بمدينة قنا، كما تفقد بعض اللجان بقرى البراهمة و الكلاحين بمركز قفط ، للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية و تسخير كافة الإمكانات اللازمة لراحة الناخبين والمواطنين.





وأشاد محافظ قنا بوعى المواطنين الذى ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات حيث حرصوا على التواجد امام اللجان في ساعات مبكرة إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

و أضاف محافظ قنا أن عظيمات مصر من السيدات والفتيات تميزن بالحضور الحاشد في جميع لجان قنا الفرعية البالغ عددها 341 لجنة، ومشيرا إلى أن المواطن القنائي لبى النداء الوطني في جميع لجان الاقتراع.



وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته في البطاقة.



