محافظ قنا يقرر إغلاق طريقىّ قفط -القصير الصحراوى بسبب السيول 

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، غلق طريقىّ قفط - القصير الصحراوي عقب تعرض الطريق لهطول أمطار شديدة تصل إلى حد السيول.

ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وناشد محافظ قنا، المواطنين بضرورة استخدام الطريق الزراعى إلى مدينة الأقصر كبديل للطريق الصحراوى، لحين إعادة فتح الطريق واستقرار الأحوال الجوية.

كما وجه محافظ قنا ، إدارة المرور باتخاذ كافة التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة قنا، أعلنت في وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.



