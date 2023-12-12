بأعلام مصر.. مسيرة للطلاب وقيادات التعليم بميادين وشوارع قنا لدعم المشاركة بالانتخابات

نظمت مديرية التربية والتعليم بقنا مسيرة حاشدة تقدمها الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وقيادات المديرية و إدارة قنا التعليمية، لحث المواطنين على التجاوب مع الحدث الانتخابي وتأدية الواجب الدستوري إيمانا بدور التعليم في إرساء مبادىء المواطنة وتنمية الولاء والانتماء في نفوس الطلاب والمعلمين وحفاظاً على تماسك الدولة المصرية و استمرار الأمن والأمان في ربوعها.

انطلقت المسيرة من أمام ديوان مديرية التربية والتعليم، مروراً بديوان عام محافظة قنا ، ومنها إلى مبنى إدارة قنا التعليمية، وترجل المشاركون، من أمام الإدارة إلى اللجان الانتخابية الموجودة بشارع الشنهورية، بعد انضمام وفد العاملين بإدارة قنا التعليمية بقيادة وفاء رشاد، مدير الإدارة، وحمل طلاب مدرسة قنا الزخرفية الثانوية العسكرية علم مصر بطول 100 متر في المسيرة التي تقدمها شباب الجوالة والمرشدات يحملون الأعلام ويتغنون بالأغاني الوطنية.

وأعرب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن سعادته بتنظيم تلك المسيرة التى ضمت عدداً كبيراً من قيادات التربية والتعليم والموظفين وطلاب المدارس، مشيداً بالدور المهم الذى تقوم به مديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية والمدارس التى بها مقار لجان انتخابية من تنظيم وتجهيز للمدارس والاستراحات لتسير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، إن المشاركة الانتخابية واجب أصيل يحرص على تأديته كل مصري مدرك لقيمة الوطن ودوره في الحفاظ عليه، لدعم الدولة المصرية وحس المواطنين على الانتخابات الرئاسية، كما أن المسيرة تنقل صورة معبرة ومشرفة عن دور المؤسسات التعليمية فى نشر الوعي لدى الطلاب والمجتمع الخارجى للحث على المشاركة الإيجابية وتأثيرها في خلق جيل واع.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن طلاب المدارس الثانوية العام والفنى ممن أتموا الـ 18 عاما حريصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني، فضلا عن أنها المرة الأولى التي يمارسون فيها حقهم الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية، ما جعلهم أكثر تشجيعا للتوجه إلى لجانهم الانتخابية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.