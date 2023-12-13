مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بنجع حمادي

لقى ٣ أشخاص مصرعهم، وأصيب ٨ آخرون، فى حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل فى قرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادى.

تبين أن الحادث، وقع بين تروسيكل وسيارة ربع نقل، نتج عنها مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى مستشفيات نجع حمادى والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.