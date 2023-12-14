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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح فى قنا

اجتماع القمح بقنا
اجتماع القمح بقنا

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعا موسعا لحصر مساحات محصول القمح الفعلية بالمحافظة خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي، في اطار حصر مستهدفات توريد القمح خلال العام المقبل.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد جيلاني، وكيل وزراعة الزراعة بقنا، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمحافظة.

 

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وقال نائب محافظ قنا، إنه تمّ تكليف المسئولين بمديرية الزراعة ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الزراعية بتشكيل لجان لحصر مساحات محصول القمح على أرض الواقع كأحد المحاصيل الاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحقيق مستهدفات توريد القمح خلال العام المقبل.

وتابع نائب محافظ قنا، وتنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، واللجنة العليا الدائمة للسياسات الزراعية والتموينية بشأن موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان دقيق بالمساحات المنزرعة من القمح داخل زمام المحافظة.

وأضاف عمر، بأن ذلك يأتى فى إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والتوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية ودعم المزارعين بالأسمدة والتقاوى المعتمدة مع توفير الدعم الفنى والإرشادى لكافة المزارعين.

اجتماع القمح

اجتماع القمح (1)
اجتماع القمح (1)
اجتماع القمح (7)
اجتماع القمح (7)
اجتماع القمح (8)
اجتماع القمح (8)
اجتماع القمح (4)
اجتماع القمح (4)
اجتماع القمح (3)
اجتماع القمح (3)
اجتماع القمح (5)
اجتماع القمح (5)
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