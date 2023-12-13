أسامة قدوس رئيساً لمجلس إدارة ستاد قنا الرياضى

فاز أسامة قدوس مصطفى، برئاسة مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا “ استاد قنا الرياضى”، بعد حصوله على ثقة الجمعية العمومية بالاستاد.

وبلغت أصوات الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت ٧١٦ عضوا، بينما بلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم ٤٥٥ صوتا، منها ٤٥١ أصوات صحيحة و ٣ أصوات باطلة.



ونال قدوس، ثقة الجمعية العمومية، نتيجة جهوده البارزة خلال الفترة الماضية التى شغل خلالها منصب عضوية مجلس إدارة المركز، ثم نائب رئيس مجلس الإدارة، ثم القيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة بعد وفاة عبده منصور الأحمر، رئيس مجلس الإدارة السابق.

كما نجح قدوس، فى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي جعلت المركز فى الصدارة، وكان آخرها سلسلة ندوات التثقيف والتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، واختتمت فعاليات النشاط بتنظيم مسيرة حاشدة فى اليوم الأول لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ لتنطلق من مقر النادي تجوب شوارع مدينة قنا ومنها إلى اللجان الانتخابية لحث المواطنين على المشاركة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ووجه أسامة قدوس، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية، على ثقتهم الغالية، مؤكداً أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من الأنشطة والفعاليات التى تساهم فى بناء الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة.