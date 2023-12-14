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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يبحث استعداد منطقة قنا لمبادرة"المجتمع أمانة"

منطقة وعظ قنا
منطقة وعظ قنا

بحث الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مع قيادات ووعاظ منطقة وعظ قنا، استعداد المنطقة ، لبدء تنفيذ مبادرة" المجتمع أمانة" التى تستهدف معالجة العديد من المشكلات المجتمعية، فضلاً عن بحث آليات الاهتمام بالعمل الدعوي والتنسيق الجيد مع مؤسسات الدولة.

 

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، للمنطقة الأزهرية ومنطقة وعظ قنا، ورافقه خلاله الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، والشيخ محروس عمار، مدير عام منطقة وعظ قنا، و أحمد الحساني، المدير الثقافي لمنطقة قنا الأزهرية، والشيخ عبدالحكم محمود أبوزيد، مدير الدعوة بإدارة الوعظ، والشيخ أبوزيد الأمي، مدير إدارة التوجيه بإدارة الوعظ، وعموم علماء الوعظ. 

 

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وناقش الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، استعداد الوعاظ للتفاعل مع المبادرة التي سيطلقها مجمع البحوث الإسلامية تحت عنوان "المجتمع أمانة"، والتي من خلالها سوف ينتقل الواعظ إلي أماكن تواجد المواطنين لتوعيتهم بالقضايا الكبري والتحديات التي يواجهها المجتمع، ومعالجة المشكلات المجتمعية التي تعوق مسيرة التنمية، مثل" المخدرات، التسول، البطالة، حالات الطلاق والخلافات الزوجية، الثأر، العصبية القبلية، وعدم اتقان العمل".

 

وأكد عياد، أهمية التفاعل مع المبادرات التي يعلنها المجمع والتي تستهدف رفع الوعي المجتمعي سواء بأهمية المشاركة المجتمعية أو بالحفاظ علي الإنسان كونه إنسان، والاستعداد الدائم للتضحية من اجل الدين والوطن والقيم والمبادئ.

كما تطرق الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى العدوان الغاشم علي غزة ودور الأزهر الشريف والأمام الأكبر شيخ الأزهر في دعم القضية وإصدار العديد من الكتب التي تزود الداعية والواعظ، للإحاطة بتفاصيل القضية وفهم جذورها للرد علي أى تساؤلات أو استفسارات تطرح فى هذا الشأن.

وقال الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية، إن منطقة قنا الأزهرية بجناحيها العلمي والدعوي يعملان علي توصيل رسالة الأزهر الشريف التي تتميز بالوسطية والاعتدال إلي عموم أبناء الوطن، و أن الأزهر الشريف يهتم بتعليم النشئ الصغير الحب والإخاء وقبول الآخر.

وأشار الشيخ أبوزيد الأمير، مدير إدارة التوجيه، إلى أن الخطط الدعوية تستهدف التواصل الجيد مع مؤسسات الدولة والتفاعل المثمر مع عموم أبناء المجتمع، باستخدام الوسائل الدعوية المتاحة والحديثة، مثل شبكات التواصل الاجتماعي، المنصات الاليكترونية، والمجموعات التوعوية.

وأضاف الشيخ زيدان عبدالرحمن، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بأن مجمع البحوث الإسلامية سوف يقوم في الفترة المقبلة بمبادرات دعوية تستلزم من علماء الوعظ التفاعل الجيد، وتحويل مضامين هذه المبادرات لعمل مثمر يشترك فيه جميع أبناء الوطن، ومن هذه المبادرات إظهار الشخصية المصرية والهوية الإسلامية لدي الشباب والنشء الصغير.

 

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