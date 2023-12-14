لجنة موسعة لتقييم ومتابعة عمل وحدات الغسيل الكلوي الخاصة بقنا

وجه الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بحملة موسعة لفحص الأعمال والخدمات المقدمة للمترددين علي وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة، للتأكد من تشغيلها بصورة مناسبة، فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان علي تقديم الخدمة الطبية بالشكل اللائق والمتابعة المستمرة لوحدات غسيل الكلي الصناعي بالمراكز الخاصة.

قاد اللجنة المشكلة للمتابعة، الدكتور محمد العديسى، مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية، وأعضاء العلاج العلاج الحر والعلاجي والتفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بـ قنا.

و تابع فريق مديرية الصحة، تقديم الخدمات الشاملة بتلك الوحدات بالشكل اللائق والتأكد من تحسين الخدمة بها ومدي رضاء المنتفعين بالخدمة بتلك المنافذ.

وقال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إن الجولة الموسعة شملت مركزى قنا ونجع حمادي مع التشديد على أخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين منها.

وأشار بدران، إلى أن الفريق تابع تشغيل أجهزة الغسيل الكلوي بصورة جيدة وإلتزام تلك المراكز بشروط مكافحة العدوي والتطهير وتواجد الفريق الطبي المناوب علي مدار الساعة لتيسير حصول المواطنين على الرعاية اللازمة لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن الحملة تأتى فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، و الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، بالمرور الدوري علي منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة والتأكد من تقديمها الخدمة الطبية المرضية للمواطنين.