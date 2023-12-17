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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنسبة تنفيذ 34%.. محافظ قنا يتابع إنشاءات مشروع تطوير كورنيش النيل

اجتماع كورنيش قنا
اجتماع كورنيش قنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وسامح بدراوى، مدير مديرية الإسكان والمرافق، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل، ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إداريا ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

وأشار عبد الباقى إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بنسبة بلغت 34%، كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبة بلغت 100%، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية" خط الانحدار الرئيسى" بنسبة 95%، ونسبة تنفيذ المبنى الإداري 18%، وبلغت نسبة تنفيذ دورات المياه العامة 65 %، وبلغت نسبة تنفيذ الأكشاك الخرسانية 70%، وبلغت نسبة تنفيذ مبنى الكافتيريا 60%، وبلغت نسبة تنفيذ مبنى المطاعم 70%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل لإجمالي 92 خازوق 60%.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن ذلك يأتي استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفسات للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها جميع وسائل الترفيه والراحة؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

 

 

اجتماع كورنيش قنا

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