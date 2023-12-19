مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى انقلاب ميكروباص بـ نجع حمادى

لقى شخص مصرعه وأصيب ١٠ آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق نجع حمادى الزراعى، أمام قرية الشعانية شمال قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اخطارا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادى.

تبين من معاينة الحادث، مصرع شخص وإصابة ١٠ آخرين، يستقلون الميكروباص جميعاً، حيث انقلب بهم بالطريق الزراعى بقرية الشعانية.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.