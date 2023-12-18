لتحقيق السيولة المرورية ومنع تكدس السيارات.. افتتاح ساحة انتظار جديدة بمدينة قنا

أعلن عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن افتتاح ساحة انتظار السيارات" الملاكي، الأجرة، ربع نقل" بشارع كوبرى دندرة"بسمة الشمال سابقا" بمدينة قنا، بهدف تحقيق السيولة المرورية.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، كما تعمل ساحة الانتظار على منع التكدس بشارع كوبرى دندرة والتيسير على المواطنين ساكني ذات الشارع والوافدين المتعاملين مع المستشفيات الحكومية والخاصة بذات الشارع، ومن ثم منع الاختناقات المرورية والحوادث.

وأشار عبدالباقى، إلى أن ساحة الانتظار مزودة بأفراد أمن وإضاءة وكاميرات مراقبة، فضلا عن أنه مسموح بعمل اشتراكات شهرية للمواطنين والمبيت.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، بأن كارتة الانتظار للسيارات"الملاكى، الأجرة، ربع نقل" 5 جنيهات للساعة، بينما بلغ كارته انتظار نهارى من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساءا 50 جنيه، ومبيت ليلة واحدة 25 جنيه.

وأوضح عبدالباقى، أما بالنسبة للاشتراكات الشهرية للمبيت 450 جنيه، على أن يكون المبيت من الثامنة مساءا حتى الثامنة صباحًا، وقيمة الاشتراك الشهرى طوال اليوم 800 جنيه.



