عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحقيق السيولة المرورية ومنع تكدس السيارات.. افتتاح ساحة انتظار جديدة بمدينة قنا

افتتاح ساحة انتظار
افتتاح ساحة انتظار سيارات بقنا

أعلن عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن افتتاح ساحة انتظار السيارات" الملاكي، الأجرة، ربع نقل" بشارع كوبرى دندرة"بسمة الشمال سابقا" بمدينة قنا، بهدف تحقيق السيولة المرورية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، كما تعمل ساحة الانتظار على منع التكدس بشارع كوبرى دندرة والتيسير على المواطنين ساكني ذات الشارع والوافدين المتعاملين مع المستشفيات الحكومية والخاصة بذات الشارع، ومن ثم منع الاختناقات المرورية والحوادث.

 

وأشار عبدالباقى، إلى أن ساحة الانتظار مزودة بأفراد أمن وإضاءة وكاميرات مراقبة، فضلا عن أنه مسموح بعمل اشتراكات شهرية للمواطنين والمبيت.

 

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، بأن كارتة الانتظار للسيارات"الملاكى، الأجرة، ربع نقل" 5 جنيهات للساعة، بينما بلغ كارته انتظار نهارى من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساءا 50 جنيه، ومبيت ليلة واحدة 25 جنيه.

 

وأوضح عبدالباقى، أما بالنسبة للاشتراكات الشهرية للمبيت 450 جنيه، على أن يكون المبيت من الثامنة مساءا حتى الثامنة صباحًا، وقيمة الاشتراك الشهرى طوال اليوم 800 جنيه.


 

 

قنا شارع كوبرى دندرة بسمة الشمال ساحة انتظار جديدة السيولة المرورية الاختناقات المرورية الاشتراك الشهرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

موضوعات متعلقة

تعرف على المواعيد.. اعتماد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بقنا

ترشيحاتنا

لافروف يرد على تصريحات بايدن بشأن الهجوم الروسي المحتمل ضد دول الناتو

بعد تصدر الأصوات الباطلة ترند تويتر.. الطريقة الصحيحة لحساب نتيجة الانتخابات الرئاسية

وزير الدفاع الأمريكي: سنشكل قوة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في البحر الأحمر

القوات البحرية تحصل على وسام التميز في استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية

مسيرة حاشدة بالسيارات والأعلام بالأقصر احتفالا بفوز السيسي بانتخابات الرئاسة|شاهد

سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه لفترة جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

إشارات المررو تتحول إلي لافتات لدعم فلسطين في ثالث أكبر مدن إيطاليا..فيديو

بدقيق الأرز ولبن بودرة.. طريقة عمل سحلب بأقل التكاليف

عيد ميلادها الـ49.. تعرف على طفولة نيللى كريم ومعاناتها مع المرض

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ