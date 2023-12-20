إدارة قوص التعليمية بقنا تنافس بـ5 مشروعات في معرض "أيسف" للعلوم والتكنولوجيا

شاركت إدارة قوص التعليمية بقنا، بـ ٥ مشروعات ضمن مسابقة "ايسف" للعلوم والتكنولوجيا فى نسخته الثالثة عشرة، والذى تشرف على تنفيذه وحدة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بـ قنا.

وقال عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية التابعة لمديرية تعليم قنا، إن جيل شباب المستقبل يحمل الكثير من النجاحات العلمية والتقنية التى بلا شك سوف تحدث ثورة تكنولوجية هائلة سيقف لها العالم انبهاراً.

وأضاف أن مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين، استضافت المعرض التمهيدي للعلوم والتكنولوجيا، ويتنافس فيه ٢٨ مشروعا من ٩ إدارات تعليمية، نفذها طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومنها مدارس تعليم قوص.

وأوضح مدير عام تعليم قوص، أن مشروعات طلاب وطالبات قوص تضمنت السيارة الذكية وتهدف للحد من حوادث السيارات باستخدام جهاز استشعار موجات المخ اعتمادا على الطاقة المتجددة النظيفة، نفذتها مدرسة الشهداء الثانوية بنات"ميرنا علاء الدين محمد صدقي- سماء أحمد عبد العاطي عبد الحميد".

وتابع القبانى، ومشروع حياه بلا ألم، خاص بمرضى السرطان، نفذته مدرسة الشهداء الثانوية بنات" رغد محمد يوسف - آلاء علي محمد على"، ومشروع الماء مصدر للطاقة: استخدام الماء في الحصول على الهيدروجين كطاقة نظيفة، نفذته مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين"عبد الرحمن سعيد خير محمد".

واستطرد مدير عام إدارة قوص التعليمية، ومشروع قطار ذاتي الحركة، يهدف لتحويل الطاقة الحركية من مقاومة الهواء إلى طاقة كهربائية والعكس..مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين"عمار فيصل فاروق علي - كريم إبراهيم حلبي محمد"، ومشروع بحث سلوكي: استراتيجيه توعوية ضد الآثار السلبية للمحتوى غير الهادف عبر الانترنت الذي يتعرض له الأطفال، ونفذته مدرسة النصر الاعدادية"لمياء شريف رشدى موسى".

ووجه القبانى، الشكر للقيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم على الجهد المبذول لدعم ملف التعليم لينافس دول العالم بقوة ليضمن له الاستمرارية فى البقاء.

وأشاد كنانه أبوجبل، وكيل إدارة قوص التعليمية، بالطلاب منفذى المشروعات الفائزة والمصعدين للمنافسة على مستوى الجمهورية، موجهاً الشكر لفريق محكمى ايسف قنا، اكرامى خميس وأحمد فاروق ومسؤولى قسم التطوير بتعليم قوص بقيادة عبدالنبى البنا والدكتورة نجوى أبوزيد، منسق ايسف بالإدارة.