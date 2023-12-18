انطلاق مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة بجامعة جنوب الوادى

افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات معسكر التشجير الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة "هنجملها"، والذى تضمن زراعة ١٥٠٠ شجرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمد قبطان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها وفريق عمل المشروع وطلاب الجامعة.

أكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية المبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة مثمرة في مختلف أنحاء مصر للحد من آثار التغيرات المناخية وزيادة الرقعة الخضراء، موجهاً الشكر لمؤسسة هنجملها لدورها التنموى.

أشاد عكاوى، بالتعاون المثمر بين الجامعة و المؤسسة في تنمية البيئة والحد من التلوث، حيث يشهد معسكر التشجير زراعة 1500 شجرة مثمرة من ثمار المانجو والتين.



أكد الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية هذه المبادرات التنموية التي تعود بالنفع على جميع منسوبي الجامعة، وحث طلاب الجامعة على رعاية الأشجار التي غرسوها ضمن فعاليات المعسكر، حيث تعد المساحات الخضراء متنفس حيوي للجميع.



أشاد المهندس محمد قبطان، رئيس مجلس امناء مؤسسة هنجملها ، بدور جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، في تبني المبادرات التطويرية، مؤكداً أن المبادرة تستهدف توفير الغذاء و الحد من آثار التغيرات المناخية و تحفيز الطلاب على المشاركة المجتمعية.

وأشار قبطان، إلى أن المؤسسة تتعاون مع العديد من الجامعات و المؤسسات في مجال زراعة الأشجار المثمرة، لزراعة أكبر عدد ممكن من الأشجار.