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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحل شكواها.. محافظ قنا يصطحب مواطنة لفرع هيئة التأمين الصحي

التأمين الصحى بـ
التأمين الصحى بـ قنا

اصطحب اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مواطنة لمقر عيادات سيدي عبدالرحيم، لبحث شكواها، وكلف الدكتور أشرف كمال، رئيس فرع الهيئة بجنوب الصعيد، بمتابعة حالة ابنتها وصرف العلاج المطلوب لها.

جاء ذلك عقب اللقاء اليومى للمواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، حيث تقدمت المواطنة بشكوى لمحافظ قنا .

 

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وفى استجابة سريعة لشكوى المواطنة التى  تضرر فيها من عيادة سيدي عبدالرحيم القنائي التابعة لفرع هيئة التأمين الصحي لجنوب الصعيد لعدم صرف العلاج الخاص بابنتها، اصطحبها محافظ قنا لعيادة التأمين الصحى.

وفى ذات السياق استمع محافظ قنا ، لشكاوى المواطنين المنتفعين من التأمين الصحي، أثناء متابعة حالة المواطنة المتضررة، وتابع خلالها سير العمل بفرع التأمين.

وشدد محافظ قنا ، على طاقم العمل بضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على الوجه الأمثل والعمل على تحقيق راحتهم ورضاهم وحسن استقبالهم وتلبية احتياجاتهم ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المصريين وعلاجهم فى أهم أولوياتها.

 

التأمين الصحى

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قنا عيادات سيدي عبدالرحيم خدمة المواطنين التأمين الصحي الخدمات الطبية صحة المصريين

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