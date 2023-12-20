لحل شكواها.. محافظ قنا يصطحب مواطنة لفرع هيئة التأمين الصحي

اصطحب اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مواطنة لمقر عيادات سيدي عبدالرحيم، لبحث شكواها، وكلف الدكتور أشرف كمال، رئيس فرع الهيئة بجنوب الصعيد، بمتابعة حالة ابنتها وصرف العلاج المطلوب لها.

جاء ذلك عقب اللقاء اليومى للمواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، حيث تقدمت المواطنة بشكوى لمحافظ قنا .

وفى استجابة سريعة لشكوى المواطنة التى تضرر فيها من عيادة سيدي عبدالرحيم القنائي التابعة لفرع هيئة التأمين الصحي لجنوب الصعيد لعدم صرف العلاج الخاص بابنتها، اصطحبها محافظ قنا لعيادة التأمين الصحى.

وفى ذات السياق استمع محافظ قنا ، لشكاوى المواطنين المنتفعين من التأمين الصحي، أثناء متابعة حالة المواطنة المتضررة، وتابع خلالها سير العمل بفرع التأمين.

وشدد محافظ قنا ، على طاقم العمل بضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على الوجه الأمثل والعمل على تحقيق راحتهم ورضاهم وحسن استقبالهم وتلبية احتياجاتهم ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المصريين وعلاجهم فى أهم أولوياتها.