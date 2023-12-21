جهود مكثفة لكشف أسباب إصابة 38 تلميذا ومعلما باختناق في مدرسة بقنا

تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات اصابة 31 تلميذا و7 معلمات بحالات شبه اختناق صباح اليوم، الخميس، بعد شعورهم بضيق فى التنفس داخل مدرسة بمدينة قنا الجديدة.

حيث تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة عدد من التلاميذ بحالات شبه اختناق، أثناء تواجدهم بمدرستهم بمدينة قنا الجديدة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين من التلاميذ والمعلمات، إلى المستشفى.

تبين من المتابعة الأولية، إصابة ٣١ تلميذا، و٧ معلمين وعاملات، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم

