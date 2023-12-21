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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهود مكثفة لكشف أسباب إصابة 38 تلميذا ومعلما باختناق في مدرسة بقنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات اصابة 31 تلميذا و7 معلمات بحالات شبه اختناق صباح اليوم، الخميس، بعد شعورهم بضيق فى التنفس داخل مدرسة بمدينة قنا الجديدة.

حيث تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة عدد من التلاميذ بحالات شبه اختناق، أثناء تواجدهم بمدرستهم بمدينة قنا الجديدة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين من التلاميذ والمعلمات، إلى المستشفى.

تبين من المتابعة الأولية، إصابة ٣١ تلميذا، و٧ معلمين وعاملات، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم
 

حالات شبه اختناق قنا الجديدة مستشفى قنا العام الاسعافات الاولية

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