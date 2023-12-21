تحرك فوري من محافظ قنا بعد إصابة 31 طالبًا و7 معلمات باختناق أثناء اليوم الدراسي

انتقل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إلى مستشفى قنا العام فور ورود بلاغ لغرفة أزمات محافظة قنا بإصابة عدد من التلاميذ من مدرسة تحيا مصر ٢ بمدينة قنا الجديدة باختناق، لمتابعة الموقف والاطمئنان على حالة التلاميذ المصابين.

رافق المحافظ، حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف كمال، رئيس هيئة التأمين الصحى بقنا والدكتور أشرف الأحمر، وكيل مدير الشئون الصحية بقنا والأجهزة الأمنية.

وأكد عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن الحالات بسيطة وتم تقديم الرعاية الطبية لهم بالمستشفى، مشيراً إلى أن محافظ قنا وجه بسرعة التحقيقات في الواقعة ومعرفة سبب الحادث وملابساته.

وكانت مدرسة تحيا مصر ٢، شهدت إصابة ٣١ تلميذا و ٧ معلمات، بحالات شبه اختناق، نتيجة استنشاق مادة غير معلومة، جارى تكثيف التحريات لمعرفة مصدرها.

كما دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.





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