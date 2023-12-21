عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم الأسرة بـ قنا : انخفاض ملحوظ في عدد المواليد بالمحافظة

لقاء تنظيم الأسرة
لقاء تنظيم الأسرة

ناقش اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مع الدكتورة رانيا محمد الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا ، عدداً من الملفات المهمة التي تخص قطاع تنظيم الأسرة بالمحافظة.

ومن جانبه قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللقاء تضمن مناقشة مؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظة، وحجم انجازات برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض، وما تم إضافته من عيادات متنقلة للإدارات الصحية، وذلك لتلبية الاحتياجات غير الملباة والأماكن المحرومة.

 

أصيبوا باختنـ.اق في المدرسة.. مستشفى قنا يكشف تطورات الحالة الصحية لـ31 تلميذًا

تحرك فوري من محافظ قنا بعد إصابة 31 طالبًا و7 معلمات باختناق أثناء اليوم الدراسي

 

وأضاف عبدالباقى، كما تم عرض بيان بالحملات والقوافل من بداية العام وحتي تاريخه، وكذا عرض بيان بعدد المواليد، وأن عدد المواليد بلغ 9 آلاف و305 مولود في شهر يناير الماضي، وانخفضت إلى 6 آلاف و593 مولود في شهر نوفمبر.

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إلى أن المحافظة أنهت استعداداتها لحملة طرق الأبواب بزيارات الرائدات الريفيات للمنازل بهدف تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المنتفعات مجانا، بجانب دورها في رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة عموماً.

وتابع عبدالباقى، كذلك توعية المنتفعات باختيار الوسيلة المناسبة، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية للسيدات، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات تثقيفية داخل وخارج الوحدات لتقديم خدمات التوعية الصحية والنفسية.

 

قنا حملة طرق الابواب الرائدات الريفيات قطاع تنظيم الاسرة تنظيم الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

كانوا في طريقهم للعمل| مصرع 4 مهندسين مصريين في حادث بـ السعودية.. أسماء وصور

موضوعات متعلقة

جهود مكثفة لكشف أسباب إصابة 38 تلميذا ومعلما باختناق في مدرسة بقنا

إصابة 38 طالبا ومعلما باختناق داخل مدرسة في قنا الجديدة

ترشيحاتنا

الحكومة تراوض الدولار| 3 أخبار مبهجة.. وهذا ما قاله مدبولي عن الصفقة الأهم

أسعار البصل نزلت النص .. اعرف الطريقة الصحيحة لتخزينه دون تلف

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري بطلب من روي فيتوريا .. تفاصيل

قبل ساعات من الشتاء.. أهم التوصيات الزراعية لحماية المحاصيل

بقاء 4 تحت الملاحظة.. تعافي الطلاب المصابين في واقعة الاختناق بمدرسة بقنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الودن تكشف الإصابة بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يوضح

بالأحمر الجريء| وفاء عامر تثير الجدل بظهورها.. شاهد

عادل شكل يزيف امتحانًا للصف الرابع الابتدائي .. لهذا السبب

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

فيديو

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ